Vývoj her je skutečně lukrativní byznys a nemusí jít zrovna o ty počítačové nebo pro herní konzole. Slušnou sumu totiž vyinkasovali rovněž zakladatelé londýnské společnosti Instant Win Gaming (IWG), což je dodavatel online hazardních her. Rhydian Fisher a Simon Bucknall prodali 70 procent své firmy skupině Allwyn International, kterou vlastní KKCG miliardáře Karla Komárka.

Allwyn dokončila investici do IWG v září. Tento přední dodavatel online her má silnou pozici na severoamerickém trhu. Allwyn si od investice do britské společnosti slibuje rozšíření nabídky herního obsahu.

