Den po volbách do parlamentu potvrdil rumunský Ústavní soud, že se 8. prosince může konat druhé kolo voleb prezidentských. To první překvapivě vyhrál před týdnem proruský nacionalistický politik Calin Georgescu. S ním postoupila také nečekaně proevropská liberálka Elena Lasconiová. Mezi kandidáty na hlavu státu tak není nikdo z dosavadního politického establishmentu, který Rumunsku vládne posledních 30 let.

Rumunský politický systém dosud ovládaly dvě tradiční strany, sociální demokraté a liberálové z jiné strany, než ke které patří Lasconiová. I proto se bude nyní těžko předvídat, kdo vyhraje druhé kolo volby hlavy státu, které je podle pondělních vyjádření většiny rumunských politiků důležitější než jednání o sestavení nové vlády. Prezident má v Rumunsku širší pravomoci než v Česku, hlavně v zahraniční a bezpečnostní politice. Má v zahraniční politice silné slovo, ale nemůže zemi třeba vyvést z NATO, i když může spolupráci se spojenci značně zkomplikovat.

