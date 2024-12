Charles, Will a David. Takhle jednoduše se jmenují postavy, pro něž zůstane Hugh Grant ještě dlouho opěvovaný fanoušky a zejména fanynkami po celém světě. Je konec roku a s ním se přiblížila doba, kdy posledně jmenovaný sympaťák opět zazáří ve vánočních televizních programech, ty domácí nevyjímaje. Film Láska nebeská letos spěje v českém dabingu ke sté televizní repríze. Představiteli mladého britského premiéra Davida bylo v září čtyřiašedesát a svou pozoruhodnou kariéru obohatil o snímek Heretik, jenž na konci listopadu vstoupil i do českých kin. Kvůli postavě pana Reeda si publikum Granta patrně tolik pamatovat nebude, stejně je ale fascinující sledovat, co absolventovi Oxfordu stačí, aby uhrál tak těžký part.

Co se dočtete dál Proč se Grant bránil být obsazován jako romantický hrdina.

Jak vyvázl ze skandálu s prostitutkou.

V čem spočívá erotický podtón filmu Heretik.