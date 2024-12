Už je to tady! Jen co předseda vlády Petr Fiala slíbí, že pod jeho vedením během pěti let doženeme v platech Německo, přijde statistika o nečekaně rychlém růstu mezd. Meziroční nárůst o sedm procent znamená, že průměrně vydělávající Čech si v uplynulém čtvrtletí přišel měsíčně na 45 400 korun. Oproti loňsku si polepšil skoro o tři tisíce.

Typický zaměstnanec samozřejmě na tuto částku nedosáhne, protože průměr vždy posouvá vzhůru mzda vyplácená vedoucím pracovníkům. I tak ale platí, že polovina národa má na výplatní pásce částku vyšší než 40 500 korun. Inflace je už skoro rok pod třemi procenty, takže si reálně polepšila drtivá většina země.

Tak vida, stačí ještě pár desítek takových čtvrtletí a Němci budou za prací jezdit k nám.

– O jaký způsob dohánění německé mzdové hladiny nikdo nestojí