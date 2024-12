Indiana Jones to nemá lehké. Stárnoucí Harrison Ford v posledních dvou filmech dělal, co mohl, ale nebylo to ono. Charismatický archeolog jako by neměl co nabídnout. A ani když Microsoft oznámil hru Indiana Jones and The Great Circle, nevyvolalo to žádné velké nadšení. Chyba.

Microsoftu se povedlo udělat hru, která má všechny znaky nejlepších titulů pro Sony PlayStation. Poutavý příběh, sympatický hrdina, skvělé vedlejší postavy a atraktivní prostředí se ve Velkém kruhu skládají do skvělé podívané, kterou režírujete sami. Indiana Jones je jednoduše největší herní překvapení letošního roku.

Indiana Jones and The Great Circle Foto: Microsoft, Bethesda Software

Důvodů, proč se na Indianu Jonese netěšit, přitom bylo dost. Autoři ze studia MachineGames zvolili – pro příběhové hry netypické – zobrazení z vlastních očí, kdy hráč z hlavní postavy vidí jen ruce. Značka Indiana Jones je za zenitem. Ani název hry „Velký kruh“ nevzbuzoval velká očekávání, proti Dobyvatelům ztracené archy nebo Poslední křížové výpravě je to nuda. Jméno v tomto případě klame.

