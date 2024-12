Rumunsko těsně před druhým kolem hlasování zrušilo prezidentské volby. Je to v Evropě bezprecedentní krok. A klade nám zásadní otázku: Do jaké míry se může demokracie bránit vlastnímu zničení, aniž by přitom popřela sama sebe? Jak vidíme, není to už otázka akademická, ale naprosto aktuální a samozřejmě se časem může týkat i nás.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jaké jsou argumenty pro rušení voleb v zájmu záchrany svobody

Co mluví proti tomu

Jak se rozhodnout v situaci, kdy se to může týkat i nás