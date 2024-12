Danuše Polívková

expertka PwC na rodinné firmy

Podnikatelskému prostředí v Česku by systémově určitě nejvíce pomohlo odstranění byrokratických překážek, silnější digitalizace ve firmách i státních úřadech a reforma vzdělávacího systému, který studenty lépe připraví na problémy života v 21. století.

Z makroekonomického pohledu je samozřejmě dobrou zprávou návrat inflace z dvouciferných hodnot zpět ke dvouprocentnímu inflačnímu cíli ČNB a s tím související snižování úrokových sazeb. Pozitivně lze hodnotit i současné mírné ochlazování trhu práce, jež by mohlo mírně omezit problém nedostupnosti pracovní síly, který zmiňuje velká většina našich klientů.

Milan Mika

vedoucí oddělení marketingu, ÚJV Řež

Na úrovni státu můžeme začít třeba u kvalitního vzdělávacího systému, stabilní ekonomiky, politické stability, technologické vyspělosti, přístupů k financování a podobně.

S ohledem na naše zapojení do soutěží Firma roku a Živnostník roku bych zdůraznil také podnikatelskou kulturu a kultivovanost, kdy společnost vysoce oceňuje odvahu investovat do vlastního podnikání, ale kromě tržních mechanismů uznává i základní pravidla slušnosti a lidské solidarity. A podstatná je určitě také rozumně řízená podpora inovací, výzkumu a vývoje, bez kterých by už dneska žádná firma nebyla konkurenceschopná.

Petr Gapko

hlavní ekonom Moneta Money Bank

Existuje mnoho významných faktorů, které pozitivně ovlivňují segment podnikání. Některé z nich jsou důležité pro čistě lokální podnikání, jiné pro podnikání s potenciálem najít odbyt v celé republice, například prostřednictvím internetu.

Pro drobné podnikatele bych vyzvedl tři hlavní klíčové faktory. Těmi jsou kupní síla v místě podnikání, byrokratická zátěž, která – pokud je nízká – umožní rychlý start a rozvoj podnikatelského záměru a v neposlední řadě úroveň a transparentnost daní či pobídek, které mohou usnadnit čas do doby, než podnikání začne vydělávat.

Traian Urban

Director Innovation Hub East, EIT Urban Mobility

Podle mého názoru hrají stěžejní roli v rozvoji jednak inovace a technologie, v případě partnerů EIT Urban Mobility zároveň také zavádění nových technologií a inovativních řešení, která zlepšují městskou mobilitu a snižují ekologickou stopu.

Dále je pro příznivý směr podnikání podstatná rozmanitost v týmech, která je velice žádoucí. Podle průzkumů EIT Urban Mobility vede vyšší diverzita k lepším investičním rozhodnutím a finančním výsledkům. Pro růst start‑upů a malých podniků je pak zásadní dostupnost kapitálu a investic. Zejména v oblasti rizikového kapitálu.

Jiří Kovařík

ředitel komunikace a sales, Burza cenných papírů Praha

Za klíčové pro zdravý rozvoj podnikání považujeme stabilitu a předvídatelnost prostředí pro podnikání. To je naprostý základ, o který by se měl stát snažit. Platí to zejména o daňovém systému a právním rámci. Soukromé firmy dokáží být velice flexibilní a na konci dne se dokáží změnám přizpůsobit, stojí je to však mnoho energie a prostředků, které mohou být investovány daleko efektivněji přímo do jejich rozvoje a ne do adopce neustále se měnících pravidel.

Aleš Pospíšil

zakladatel Centra Udržitelné budoucnosti

Pokud ponecháme stranou faktory, které firma svou činností nedokáže ovlivnit, jako je například legislativa, výše inflace nebo vývoj kurzu měn, pak hraje největší roli schopnost dané společnosti reagovat na aktuální potřeby zákazníků. Měnící se klima ve společnosti a s ním související nové trendy v podnikání v dnešní době sehrávají zásadní roli. Jestliže firma nedokáže dostatečně inovovat, ztratí svou konkurenční výhodu a důsledky pro ni mohou být fatální.

Aleš Kučera

předseda Sekce pro podnikání a digitalizaci HK ČR

Pozitivní dopad na rozvoj podnikání obecně mají nízké zdanění, flexibilní trh práce a nízká administrativní zátěž podnikatelů. Bohužel, toto vše je u nás více než komplikované. Jestli se chce Česko stát lídrem, musí český stát začít uvažovat inovativně a myslet na prospěch firem. Bez nich totiž nemůže prospívat ani stát. I firmy samotné ale mají pracovat na vývoji a podpoře nových technologií, protože inovace samozřejmě pozitivně ovlivňují výkon každé firmy.

Petr Polák

Country Manager Visa pro Českou republiku

Visa pomáhá malým a středním podnikatelům růst tím, že rozvíjí jejich digitální schopnosti a zapojuje je do své platební sítě. Vytvářením více prodejních kanálů, ať už na ulici nebo online, mohou malé firmy rozšířit svůj prodejní potenciál z místního trhu na celostátní, či dokonce mezinárodní úroveň. Visa úzce spolupracuje s bankami, fintechy a dalšími partnery na dodávání nových produktů a služeb, které pomáhají firmám naplňovat potřeby spotřebitelů.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Firmy a živnostníci.