Součástí podnikatelské soutěže Firma roku je soutěžní kategorie ÚJV Nejlepší inovátor roku. V rámci této kategorie se hodnotí zajímavé firmy, které mají potenciál přispět k rozvoji oboru, v němž podnikají, nebo zavedli významnou inovaci či novou technologii, využívají chytrá řešení pro svůj byznys či příkladně podporují udržitelnost. Více nastínil v rozhovoru Martin Ruščák, ​generální ředitel​ ÚJV Řež.

Inovace vládnou světem a mění trh. V čem vidíte přínos nových technologií a jak vnímáte jejich dopad na budoucnost podnikání a konkurenceschopnosti v rámci EU?

Hlavní přínos se paradoxně nemění minimálně už 250 let, od doby průmyslové revoluce. Je to samozřejmě zvýšení efektivity a produktivity práce a snížení nákladů, ale také zvýšení kvality života lidí. A dnes jsme díky lavině implementací AI do různých procesů možná svědky revoluce další. Technologické novinky také otevíraly a otevírají dveře k novým obchodním modelům a expanzi do dalších regionů. V kontextu EU je dnes velmi důležitý i podíl inovací na udržitelnosti a ekologii — ať už jde o snižování emisí, OZE zdroje nebo recyklace. Firmy, které dokážou efektivně zavádět a využívat inovace, mají výhodu na trhu a lépe reagují na měnící se potřeby zákazníků.

Proč je důležité sledovat nové trendy a nové směry v podnikání?

Sledování trendů není jen důležité, je to životně nutné pro všechny, kteří to s podnikáním myslí vážně – od holiče až po konstruktéra vesmírných stanic. Souvisí s tím i schopnost předvídat změny na trhu a také sledovat, co může podnikatelské plány ohrozit. Firmy, které jsou v obraze o nových technologiích a preferencích svých zákazníků, mohou lépe předvídat a reagovat na změny v poptávce, přizpůsobit jim svou strategii. Tím si udržet i konkurenceschopnost. Firmy proaktivní a otevřené novým myšlenkám navíc přitahují talentované profesionály – a to je dneska největší podnikatelský kapitál.

Kdo má podle vás větší šanci přijít s inovací? Ten, kdo je v oboru dlouho, nebo naopak ten, kdo je v něm nově a není tolik svázán?

Myslím si, že životaschopné inovace vznikají na pomezí těchto dvou pólů. Spolupráce mezi zkušenými odborníky a nováčky může přinést kombinaci hlubokých znalostí a čerstvých nápadů, což vede k inovacím, které jsou jak technicky proveditelné, tak i revoluční. Start‑upy mohou přinést nové technologické nápady a zavedené firmy k nim poskytnout potřebné zdroje a infrastrukturu pro jejich realizaci či podpořit zavedení nových projektů na trhu.

Jak byste charakterizoval letošního vítěze této kategorie?

Carebot je společnost s inovativním přístupem v oblasti zdravotní diagnostiky, se zaměřením na běžně využívaná obrazová vyšetření – RTG, CT, MMG, MRI. Jejich software založený na umělé inteligenci a strojovém učení se stává spolehlivým partnerem sloužícího lékaře, bez ohledu na denní i noční směnu, v malé i velké nemocnici, v Česku, v Evropě i ve světě.

Carebot je český start‑up v oblasti zdravotnické technologie. Vytváří revoluční systémy na bázi AI a strojového učení pro analýzu rentgenových snímků plic, mamografických snímků a fraktur kostí.

Původním nápadem bylo vytvořit samostatný software pomáhající doktorům. „Po konzultacích s lékaři z praxe došlo k úpravě tohoto záměru a začali jsme se integrovat do systémů, které doktoři běžně v praxi používají. Neměníme tak jejich workflow a jejich práci, pouze zpřesňujeme a zrychlujeme,“ říká Marek Řehoř, chief operating officer společnosti Carebot.

Z původní myšlenky se nyní společnost zaměřuje na tři konkrétní řešení, z nichž jedno zvládla po přibližně roce certifikovat pro nasazení do klinické praxe po celé Evropské unii. Zákazníky jsou nemocnice a specializované kliniky, jejichž personál je potřeba neustále informovat o inovacích, které jim mohou zefektivnit práci, aby tak mohly poskytovat co nejkvalitnější zdravotní péči.

Klíčovým rozlišovacím faktorem pro společnost je schopnost úzce spolupracovat s lékaři a nemocnicemi při vývoji produktů, jedinečné integraci do stávajících workflow lékařů. A to bez potřeby zásadních změn, s využitím specifického know‑how a datové sady, které umožňují vytvářet vysoce přesná a efektivní řešení.

