České ministerstvo obrany bude muset v příštích měsících vyřešit, co s jedním ze svých zbrojních programů – takzvaným zhodnocením tanků T-72M4 CZ. Tedy strojů, které prošly modernizací v nultých letech a teď se měly podrobit i faktické repasi, při níž se zároveň vymění už nesehnatelné elektronické komponenty.

Čtyři vzorové tanky ověřovací série se teď podle informací HN dokončují v novojičínském závodě VOP CZ a do konce roku by je měla převzít armáda. Původně si jich chtěla nechat repasovat všech 30 kusů asi za miliardu. Teď čeká ministerstvo rozhodnutí, jestli na to vůbec dojde. Mezitím totiž Česko směřuje k přezbrojení jediného tankového útvaru, tedy 73. praporu, staršími německými tanky Leopard 2A4.

Proto se začíná řešit, co se stroji T-72M4 CZ. Scénářů je několik. Armáda se k tomu od středy vyjádřit nedokázala, dobře informovaný zdroj ale HN poskytl alespoň odhad, která z možností je nejpravděpodobnější.

