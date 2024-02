Situace v Evropě se přiostřuje a Česko přitom nemá dost vojáků na obranu. Profesionální armáda má jen necelých 30 tisíc vojáků a v podobném konfliktu, jaký se teď bojuje na východě Ukrajiny, by podle oslovených analytiků zvládla pokrýt jen pár desítek kilometrů fronty. Nebo absolvovat jednu středně velkou bitvu typu obrany Avdijivky. Na cokoli dalšího by potřebovala mobilizovat. Množství záložníků se ale každoročně zmenšuje a skoro všichni jsou ve věku mezi 40 a 60. Podle informací HN jde už jen o 700 až 800 tisíc lidí. A data ministerstva obrany ukazují, že nabírat lidi do záloh se příliš nedaří.

Ruské napadení Ukrajiny odstartovalo jinou válku, než na kterou byla česká armáda poslední dekády stavěna. Náčelník generálního štábu Karel Řehka už v listopadu 2022 odhadl, že by v případě války musela zesílit na 150 tisíc vojáků. Z 28 tisíc profesionálních vojáků navíc tvoří bojová síla méně než polovinu. Dvě hlavní pozemní jednotky, tedy 4. a 7. brigáda, mají dohromady podle informací HN kolem 8000 vojáků, ostatní podpůrné jednotky – dělostřelci, chemici a další – mají útvary maximálně o síle vyšších stovek.

