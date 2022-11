Náčelník generálního štábu Armády České republiky, generál Karel Řehka, si nebral servítky. „Pokud by došlo ke střetu mezi Ruskem a NATO, česká armáda by byla jeho aktivním účastníkem od první minuty,“ řekl minulý týden na velitelském shromáždění, každoroční konferenci špiček české armády a politiků zodpovědných za obranu. Armáda se tak podle něj musí připravovat na „válku velkého rozsahu“. Ale i přes plánovaný nárůst českého obranného rozpočtu budou muset být vojáci „brutálně efektivní“, protože nebude dostatek zdrojů pro řešení všech problémů – tedy především na potřebnou modernizaci armády.

Na jinak spíš střídmě hovořícího vojáka, který je v čele armády teprve pátý měsíc, to byla nezvykle ostrá a otevřená slova. Ale ruská agrese vůči Ukrajině naprosto změnila tón a obsah debaty o evropské obraně jak uvnitř členských států Severoatlantické aliance, tak v rámci Evropské unie. Tuto změnu odráží také studie Aspen Institute CE, která se věnuje obraně a která nastiňuje obrovský rozsah změn – či výzev –, před kterými obrana České republiky stojí.

Stačí se podívat například na aktuální počet profesionálních vojáků a členů aktivních záloh. I když se letos zájem o službu v armádě zvýšil, armáda v průměru stárne a nyní v ní slouží zhruba 27 000 vojáků, členů aktivních záloh jsou necelé čtyři tisíce. „Lidé jsou všechno, to oni vyhrávají války, ne zbraně. Současný personální model je neudržitelný. Armáda není naplněná, stárne a je potřeba to systémově změnit,“ řekl Řehka na velitelském shromáždění. „Žádný kouzelný recept, jak to změnit, ale neexistuje. Vyžaduje to tvrdou práci.“