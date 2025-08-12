Ministerstvo obrany schválilo nákup tanků Leopard 2A8, v první fázi chce pořídit 44 velitelských a bojových tanků. Spolu s přizpůsobením tanků potřebám české armády vyjdou na 34,25 miliardy korun včetně DPH. Dalších pět miliard korun ministerstvo vyčlení na inflační a kurzovou rezervu. S nákupem v úterý vyslovilo souhlas kolegium ministryně obrany, uvedl úřad v tiskové zprávě. Před podepsáním smlouvy musí zakázku schválit vláda. První tanky Leopard 2A8 by měla česká armáda získat v roce 2028, dodávky jsou plánovány do roku 2031.
Záměr připojit se k nákupu tanků Leopard 2A8, který organizuje Německo, oznámila vláda loni v červnu. Premiér Petr Fiala (ODS) tehdy uvedl, že ČR plánuje nakoupit až 77 tanků v šesti modifikacích za 52,1 miliardy korun. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) letos v únoru v rozhovoru s ČTK řekla, že chce nákup stihnout do konce svého mandátu.
V první fázi Česko nakoupí 44 velitelských a bojových tanků za 32,76 miliardy korun s DPH. Součástí ceny jsou systémy vlastní a protiminové ochrany i integrovaná logistická podpora zahrnující náhradní díly či školení. Další 1,49 miliardy korun s DPH Česko vynaloží na přizpůsobení tanků pro potřeby české armády. Částka zahrnuje například komunikační a spojovací prostředky, kamuflážní nátěr, národní označení a kulomety. „V tomto případě bude kupní smlouva uzavřena přímo s výrobcem tanků společností KNDS a zahrnuta do ní je i munice pro vojskové zkoušky,“ uvedlo MO. Dalších pět miliard korun ministerstvo vyčlení na inflační a kurzovou rezervu.
Rámcová dohoda umožní ministerstvu v budoucnu nakoupit vedle 44 velitelských a bojových tanků dalších až 14 Leopardů 2A8 ve stejných verzích. Pořízeny budou podle finančních možností resortu. Obrana plánuje i nákup 17 až 19 tanků Leopard 2A8 v dalších čtyřech modifikacích, a to tanky vyprošťovací, mostní, ženijní a pro výcvik řidičů. „Na tuto akvizici bude uzavřena separátní smlouva (nebo smlouvy), pokud Německo dokončí jednání s dodavateli,“ poznamenal úřad. Celkem by tak česká armáda měla v budoucnu disponovat minimálně 61 tanky Leopard 2A8, v maximálním počtu jich bude 77.
„Tanky jsou nezbytnou součástí těžké brigády. Uzavřením dohody na pořízení nejmodernějších strojů Leopard 2A8 naplňujeme nejen náš závazek vůči spojencům v Severoatlantické alianci, ale zejména napravujeme dluh vůči naší vlastní obranyschopnosti,“ řekla k nákupu ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Pokud nákup schválí vláda, ČR se podpisem smlouvy připojí k rámcové dohodě německého ministerstva obrany s výrobcem KNDS. Podpis dohody a odeslání závazné objednávky očekává ministerstvo v případě schválení vládou v nejbližších týdnech.
Součástí nákupu bude podle úřadu také zapojení českého obranného průmyslu. „Dohoda o průmyslové spolupráci bude podepsána s výrobcem tanku KNDS nejpozději v den podpisu hlavního kontraktu. V programu průmyslové spolupráce bude zapojeno minimálně 11 českých firem,“ uvedlo ministerstvo. České firmy se mají podílet zejména na výrobě jednotlivých komponent tanků, zapojí se nejen do výroby strojů pro ČR, ale i dodávek pro další zákazníky. „Dohoda předpokládá rovněž zapojení českého podniku do zajištění životního cyklu hlavního bojového tanku. Dojednaná průmyslová spolupráce dosáhne částky minimálně 1,3 miliardy korun s potenciální hodnotou průmyslové spolupráce ve výši 6,6 miliardy korun při realizaci dodávek tanků pro další státy,“ dodala obrana.
Ministerstvo už loni v prosinci uzavřelo smlouvu na dodání 14 bojových tanků Leopard 2A4 za 3,98 miliardy korun bez DPH s firmou Rheinmetall Landsysteme. Dříve Německo darovalo Česku za pomoc Ukrajině tři desítky bojových a vyprošťovacích tanků Leopard 2A4. Tanky Leopard v české armádě nahrazují stroje sovětské výroby T-72, které podle ministerstva nesplňují podmínky moderního bojiště.
