Do konce letošního roku by měla být dojednána smlouva na dodávku bojových vozidel pěchoty ze Švédska za více než 50 miliard korun. V rámci kulatého stolu Hospodářských novin o obranném průmyslu to řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS), která zdůraznila, že při všech státních zakázkách trvá a bude trvat na co největším podílu domácího průmyslu při výrobě. To může být totiž cesta, jak český obranný průmysl, v němž pracuje zhruba 20 tisíc lidí a který před válkou na Ukrajině vytvářel asi půl procenta HDP, modernizovat a posunout dál.

Obranný průmysl v Česku a vlastně v celé Evropě byl do letošního února v roli spíše trpěné součásti ekonomiky, než aby se mohl těšit velké podpoře politiků. To se po ruském útoku na Ukrajinu změnilo a české firmy, jako je Czechoslovak Group (CSG), nyní zvyšují výrobu, investují a nabírají nové lidi. Válka na Ukrajině zároveň ukazuje, jak rychle se spotřebovává stará technika sovětského původu, na jejíž opravy a renovace byl český průmysl do velké míry zaměřený, a jak důležitou roli hrají nové, moderní technologie, jako jsou například drony.