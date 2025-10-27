Klasický tarif, kdy člověk platí jednu fixovanou cenu za elektřinu, je prý přežitek. Větší smysl dává odebírat elektřinu v době, kdy jí v síti proudí hodně a je levná. A naopak ji nebrat ve chvílích, kdy je energie nedostatek a je drahá. Nový pohled na spotřebitelské chování na trhu s energiemi vysvětlovali experti v diskusi Hospodářských novin.
„Domácnosti se mohou dostat až na 80 procent úspor, tedy místo 90 tisíc za elektřinu ročně zaplatí třeba jen 15. Jde ale o kombinaci patřičných technologií a nového obchodního modelu,“ řekl Jan Szabó, spoluzakladatel a hlavní analytik společnosti bezDodavatele. Nejvíce podle něj uspoří domácnosti, které si pořídí fotovoltaiku (FVE) a k ní chytré řízení energií, aby hlídalo takzvaný flexibilní model spotřeby energie. Domácnosti v bytech, které mívají odběr elektřiny nižší a nemohou si pořídit FVE, přechodem na spotový tarif ušetří za elektřinu podle odhadu Szabó deset až dvacet procent.
„Je potřeba se podívat, jaké možnosti moderní energetika přináší, a chovat se tržně podle toho, jak fungují obnovitelné zdroje. Jestliže například máte v bytě bojler, je možné u něj řídit jeho spotřebu, naplánovat, kdy se má nahřívat, aby vás to vyšlo nejlevněji,“ vysvětlil Tomáš Formánek, ředitel společnosti Cubee. „Nebo pokud máte v rodině někoho, kdo má na domě FVE, je možné nainstalovat chytrý elektroměr a zajistit si sdílení energie,“ doporučil Formánek.
Základ je sladit výrobu a spotřebu
Chytrým řízením je možné koordinovat i velké fotovoltaiky. „Když trh očekává záporné ceny, preventivně je vypneme a hledáme pro ně další příležitosti, třeba na vnitrodenním nebo odchylkovém trhu. Jsme schopni jim zvedat výnos i o 50 procent oproti standardnímu výkupu,“ podotkl Szabó.
Dodal, že pořád to ale představuje spoustu nevyrobené energie z fotovoltaik, která by vyrobená být mohla, kdyby se solární elektrárny a spotřeba domácností sladily a energie se dopravila skrze flexibilní tarif ke spotřebitelům. „Lidé by mohli v době, kdy slunce svítí, sepnout bojler a za výrazně nižší cenu, než jakou nabízí jakýkoliv fixní tarif, odebrat přebytečnou elektřinu,“ vysvětlil Szabó.
FVE lze pořídit kombinací dotace a úvěru
Diskutující probírali také aktuální podmínky pořízení fotovoltaiky. V současnosti lze z programů Nová zelená úsporám získat 140 tisíc korun dotační podpory, částka se mírně snížila. Zároveň s tím však dramaticky poklesly ceny zařízení.
„Dnes na středně velký rodinný dům pořídíte po odečtení dotace FVE za zhruba 120 tisíc korun. K tomu banky poskytují spotřebitelské půjčky na úsporné bydlení se sazbou kolem šesti procent. Kdyby si to lidé chtěli pořídit celé formou dotace a úvěru, měsíční splátka bude nižší, než kolik domácnost ušetří za energii,“ konstatoval Jan Kaše z nezávislého srovnávače fotovoltaik Řešímto.cz. Roční úspory pak dosahují několik desítek tisíc korun. „Návratnost fotovoltaiky se dnes pohybuje kolem dvou až čtyř let. V současnosti je nejvýhodnější doba na její pořízení,“ je přesvědčen Kaše.
Szabó zdůraznil, že nestačí jen postavit FVE, ale doplnit ji také následujícími kroky, tedy instalovat chytré řízení a přejít na flexibilní tarif. Diskutující se shodli, že v takovém případě může dojít k úspoře až dvou třetin nákladů z elektřinu.
Cena energie se mění každých 15 minut
Pro maximální efektivitu chytrého řízení je zásadní FVE s baterií. Důležité spotřebiče, které se dají řídit, jsou však také bojler nebo elektromobil. „Když nabijete auto o půl hodiny později, ani to nepoznáte, protože ho stejně dobíjíte přes noc. Ale obchodník vám na tom dokáže vytvořit dost velkou úsporu,“ dodal příklad Formánek.
„Chytré řízení v kombinaci s baterií poskytuje lidem možnost chovat se tržně, aniž by se o to museli sami starat,“ shrnul Formánek. Ceny energií se totiž mění každou čtvrt hodinu. Chytré řízení se naučí, kdy má domácnost jakou spotřebu, a pokud je spotřeba ve vysoké ceně, připraví se na to. Zajistí, aby byl v baterii dostatek energie, a celková spotřeba tak byla co nejlevnější. Je také možné si chytré řízení nejprve pronajmout na zkoušku.
Na trhu s FVE zůstali jen ti lepší hráči
Podle Kašeho se trh s fotovoltaikami v posledních letech stabilizoval, dostaly se na něj světoznámé značky, výrobci z EU i Česka. „Kvalita zařízení i realizace instalačních firem se posouvají dopředu. Trh se za poslední rok dva značně pročistil, zůstali silní a kvalitnější realizátoři,“ ujistil Kaše. Dodal, že nejpoptávanější FVE v Česku jsou nyní panely o výkonu pět až 10 kWp a velkým trendem je zvyšování kapacity baterií na 10 až 15 kilowatthodin.
Diskutující se shodli, že chytré řízení energií v domácnostech může pomoci také se stabilizací přenosové sítě, která již nyní nezvládá připojování nových zdrojů. „Stavět velká bateriová úložiště na polích, abychom vyřešili problém toho, že domácnosti vyrábí elektřinu, není ekologické ani ekonomické,“ podtrhl Formánek. Kaše doplnil, že dnes už baterie existují právě v domácnostech, je ale třeba je začít chytrým řízením optimalizovat. „Sladit spotřebu s výrobou srovná i přenosovou síť. Čím víc lidí bude na flexibilních tarifech, o to méně investic bude přenosová síť potřebovat,“ shrnul Szabó.
