Na trhu přibývá nemovitostních fondů, které jsou pro české investory jedním z nejžádanějších způsobů, jak zhodnotit své finance. Lákají jak drobné, tak kvalifikované investory, kterým slibují větší zhodnocení díky širšímu spektru aktiv.
„Osmiprocentní výnos je minimální hranice, kterou našim investorům doručíme nebo jde na úkor našeho kapitálu. Za poslední rok to ale bylo zhruba 12 procent a to jsou hodnoty, ke kterým míříme,“ řekl na debatě Hospodářských novin o investicích do nemovitostí Jakub Vais, generální ředitel skupiny EBM. Spolu s ním se ve studiu sešli zástupci dvou dalších developerských a investičních společností, kteří u svých realitních fondů potvrdili podobné závazky a výsledky převyšující výnosy běžných retailových fondů minimálně o dva procentní body.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.