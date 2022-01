Uhlí má brzy v Evropské unii skončit jako zdroj energie. A to proto, že unie prosazuje model udržitelnější ekonomiky. Zatímco v prvních krocích se při prosazování nových pravidel unie dívá hlavně na škodlivost životnímu prostředí, v dalším kroku bude hodnotit i společenskou prospěšnost. To by mohlo zásadně poškodit výrobu zbraní v Evropě – a tím pádem i ohrozit bezpečnost obyvatel EU.

Plán přitom přichází v době, kdy Evropa potřebuje do obrany naopak víc investovat. Na východě straší Rusko Evropany hromaděním vojáků a domáhá se tím ústupků. Na jihu Evropa čelí vlnám migrantů z Afriky a Blízkého východu. A tradiční evropský spojenec, Spojené státy, se zároveň stále více uzavírá do sebe a soustřeďuje se na soupeření s Čínou.

Evropská unie připravuje pravidla pro udržitelnější ekonomiku, pro něž se vžila zkratka ESG. Vedle nových regulací týkajících se životního prostředí obsahují také opatření ohledně toho, jaké dopady mají firmy na společnost. V prvních návrzích, které zpracovávají odborné skupiny, se výroba zbraní dostala na úroveň škodlivosti výroby tabáku nebo hazardních her. Takové označení by pro tvůrce vojenských technologií prakticky znemožnilo získávat úvěry od bank nebo odrazovalo investory.

Kritici tvrdí, že experti hlavně z nevládního sektoru, kteří takzvanou taxonomii připravují, neberou v úvahu strategické a bezpečnostní otázky. A tím vlastně ohrožují udržitelnost evropské ekonomiky.

