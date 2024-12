Nemít u sebe žádné bankovky ani mince je pro stále větší počet Čechů běžná situace. Podle dat společnosti KB SmartPay vytrvale narůstá obrat z kartových transakcí u obchodníků, nejvíc v sektoru služeb, kde letos obraty stouply o 19 procent oproti minulému roku. V hotelech a restauracích došlo k navýšení o 10 procent a v oblasti prodeje potravin o pět procent.

Zvyšuje se i počet míst, kde obchodníci akceptují platby kartou, objem peněz vybraných z bankomatů naopak stagnuje. „Mnozí obchodníci zvážili výhody, které jim placení kartou nabízí, jako jsou noví klienti a vyšší útraty,“ vysvětluje trend Jitka Palatová, generální ředitelka společnosti KB SmartPay, která je jedním z velkých poskytovatelů služeb spojených s přijímáním platebních karet v obchodech i na internetu.

Češi jsou evropští šampioni v bezkontaktním placení. Čím to podle vás je?

Jsme národ, který rád adoptuje nové technologie. V rámci Evropy opravdu patříme k těm, kdo nové nástroje přijmou a používají jako první. Nejvíc je to znát u placení mobilním telefonem a hodinkami, v tom jsme na špičce i ve světovém měřítku. Více než třetina transakcí na platebních terminálech už u nás probíhá přes mobilní telefon.

Podle statistik se zvyšuje i počet míst, kde obchodníci přijímají platby kartou. Jak jsme na tom v porovnání se zahraničím? Může třeba česká rodina vyrazit letos na lyže do Rakouska nebo Itálie bez hotovosti a spolehnout se na to, že všude zaplatí kartou?

To bych nedoporučovala a kromě statistických údajů to potvrzuje i moje osobní zkušenost z nedávné doby. Rakousko je jednou ze zemí, kde je četnost platebních terminálů velmi nízká. Na platbu kartou se můžete naopak spolehnout ve Skandinávii nebo v zemích Beneluxu. U nás je pokrytí relativně dobré, máme 31 terminálů na tisíc obyvatel, ale velmi zjednodušeně řečeno: čím jdete jižněji, tím je to horší. Itálie, Bulharsko a Malta už jsou země, kde se platí kartou méně často. A problém bývá i s četností bankomatů, takže kromě toho, že nezaplatíte kartou, ještě může být obtížné si v okolí vybrat hotovost.

Projekt Česko platí kartou poskytuje obchodníkům platební terminál na půl roku zdarma. Akce už probíhá několik let a má ještě trvat do března 2025. Jaké možnosti budou mít podnikatelé potom?

Jednáme o tom, aby tento projekt v nějaké formě pokračoval i v dalších letech, protože je velmi úspěšný. Naše společnost dokonce nabízí svým klientům terminál zdarma na celý rok. Naší letošní novinkou v tomto programu je takzvaný self‑onboarding, kdy si obchodník vyřídí celou registraci digitálně. Přihlásí se přes webové rozhraní, nahraje data a potřebné dokumenty a potom si aplikaci aktivuje ve svém mobilním telefonu. Nebo mu terminál pošleme poštou, on ho jednoduše zapojí a začne používat. Po zkušenostech s tímto projektem registrujeme, že 70 procent obchodníků si po uplynutí zkušební doby terminál nechá a používá ho dál, což má ohromný přínos pro digitalizaci Česka.

Projekt láká obchodníky na osmnáctiprocentní nárůst obratu po zavedení možnosti platit kartou. To ale určitě neplatí univerzálně. Jaké faktory na to mají vliv?

Průzkumy ukazují, že placení kartou jednoznačně zvyšuje útratu a zákaznickou spokojenost. Když platíte kartou, jste zkrátka ochotní nakupovat víc. Pro obchodníky je výhodná i rychlost zpracování plateb, bezpečnost a automatická evidence. Při platbě hotovostí se snáze mohou nějaké peníze ztratit. Neumím si představit sektor, kterému by se přijímání platebních karet nevyplatilo. Benefity se samozřejmě liší podle sektoru, typu zboží nebo služeb. Když to velmi zjednoduším, tak při nákupech za pár korun je platba kartou méně výhodná než při platbě vyšších částek.

Mezi některými obchodníky přetrvává určitá averze vůči terminálům a přesvědčení, že platby kartou jsou pro ně drahé. Kolik je dnes průměrná výše poplatku z jedné transakce?

Odhaduji, že je to něco kolem jednoho procenta. Záleží na mnoha faktorech, jako je výše a objem transakcí nebo typ karty, kterou zákazník platí. Mezi různými poskytovateli ale mohou být značné rozdíly, včetně skrytých poplatků.

Ve snaze vyhnout se poplatkům za platební transakce nabízí některé obchody svým zákazníkům možnost okamžitého převodu na účet pomocí QR kódu. Není to pro ně nakonec nejvýhodnější řešení?

V něčem to výhodnější je. Máte pravdu, že se tím dají obejít poplatky za kartové transakce. Na druhou stranu je tento způsob placení nebezpečnější, obchodníkům nikdo nezaručí, že jim peníze z bankovního převodu skutečně přijdou na účet. Další problém je s tím, že takovou transakci nemůžete na rozdíl od platby kartou reklamovat. Z pohledu uživatelské zkušenosti je pro zákazníka mnohem pohodlnější, rychlejší a také bezpečnější platba kartou.

Jak se k tomuto trendu stavíte vy?

Uvědomujeme si, že částečně tudy půjde vývoj. Banky budou nadále usnadňovat přístup do elektronického bankovnictví a více umožňovat okamžité platby, takže celý proces bude jednodušší a rychlejší, což vždy zákaznické preference podpoří. My se na to díváme jako na řešení, které bude růst a které má svá pro i proti. V našem řešení pro e‑commerce už platby z účtu na účet nabízíme a pro terminály se připravují.

Několik let už nabízíte aplikaci PayPhone, která promění mobilní telefon v platební terminál. Jaké má oproti klasickým terminálům výhody a nevýhody?

PayPhone jsme zavedli nejprve pro Android, ale nyní je už možné používat náš terminál v mobilu i na zařízeních s operačním systémem iOS. Jeho velkou výhodou je úspora nákladů za nákup a provozovaní dalšího hardwaru a rychlá integrace.

Jaké další inovace připravujete?

Brzy plánujeme uvést na trh nové Android terminály, které umožňují nahrát si do terminálu vlastní firemní aplikace. Samozřejmě musí být vše certifikované kvůli bezpečnosti. Dále připravujeme ve spolupráci s partnery nové věrnostní programy pro obchodníky.

S rostoucím počtem elektronických platebních možností přibývá i bezpečnostních rizik. Jak se vyvíjí úroveň zabezpečení platebních systémů a chování zákazníků?

To je složitá otázka. Zabezpečení plateb se sice rychle vyvíjí, jenže ruku v ruce s tím roste i sofistikovanost hackerů a podvodníků. Čerstvá data z letošního černého pátku ukazují nejen nárůst kartových transakcí, ale také množící se podezřelé transakce. Visa letos zaznamenala osmdesátiprocentní nárůst těchto pokusů oproti minulému roku. Platby kartou přináší pohodlí, ale také nová rizika, která zákazník nemusí hned odhalit. U hotovostních plateb je riziko omezené na fyzickou ztrátu nebo krádež.

Jitka Palatová Od roku 2022 je generální ředitelkou společnosti KB SmartPay. Své více než dvacetileté zkušenosti ve financích předává dál v roli mentorky a certifikované koučky. V Komerční bance působí jako interní kouč pro bono a v rámci programu Odyssey ve spolupráci s Českým olympijským výborem se věnuje rozvoji žen ve sportu. V roce 2024 byla zařazena do žebříčku magazínu Forbes Nejvlivnější ženy Česka.

Jak hodnotíte situaci na trhu poskytovatelů platebních systémů v Česku?

Konkurence roste a nejcitelněji to vnímáme ze strany nových globálních hráčů a zahraničních fintechů, které se u nás rychle etablují. Na tuzemském trhu vidíme i řadu start‑upů, které bývají méně náročné na regulaci, což je na první pohled pružné, ale mohou tím pádem schválit a obsloužit rizikového obchodníka. My si v tomto ohledu vždy protistranu prověříme, než s ní uzavřeme smluvní vztah.

Jaké trendy v platebních metodách očekáváte do budoucna?

Platební metody se budou dál zjednodušovat, zrychlovat a budou ještě bezpečnější. Stále častěji se budeme setkávat s bezobslužnými terminály. Biometrie, jako je ověřování otiskem prstu nebo rozpoznáním obličeje, se také stane nedílnou součástí moderního placení. Rostoucí oblibu bude mít i tokenizace karet pro platby předplatného, opakované platby a e‑commerce. Inovace budou usnadňovat placení nejen zákazníkům, ale také obchodníkům.

Text vznikl ve spolupráci s KB SmartPay.