Podnikatel Martin Hrdlička má sice ve svých šedesáti letech energie stále dost, už přes dekádu ale přemýšlí, jak jeho holding Hrdlička a spol. bude šlapat, až kormidlo pustí někomu jinému. Řeší tedy téma, které musí zvažovat celá řada domácích podniků. I proto Hrdlička výrazně zapojuje do chodu zeměměřičské firmy své dva syny. Společnost, která měla loni obrat 610 milionů korun a zisk bezmála 148 milionů, zakládal před třiatřiceti lety se svým otcem Miroslavem. Jeho firma letos zvítězila ve Středočeském krajském kole soutěže Firma roku, kterou vyhlašují HN.

„Znám se s podnikateli, kteří si myslí, že se jejich byznysu chopí potomci, které rozmazlovali a dávali jim vše zadarmo. Pak očekávají, že by najednou měli nést břímě řízení velké firmy. To je naivní, protože řídit firmu je především odpovědnost. A ne každý tu tíhu unese,“ říká v rozhovoru pro HN Martin Hrdlička s tím, že na budování rodinné firmy se musí neustále pracovat. Končit se mu zatím rozhodně nechce. Říká, že musí dát dětem prostor, ale ony se o to musí současně více prát.

Ačkoliv jsou Hrdličkovi ze středočeského Tetína, sídlo rodinné firmy mají ve vile v pražských Stodůlkách. Na rozhovor s šéfem holdingu přichází i jeho syn Vojtěch, který je v osmadvaceti obchodním zástupcem firmy. S klasickým označením geodeti na ně ale nechoďte. Jejich obor se prý za poslední roky tak posunul směrem do IT, že se považují za geomatiky.

