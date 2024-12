Pro vládní koalici Spolu je to teď jeden z hlavních úkolů. Do dvou měsíců se domluvit na společném programu, se kterým půjdou občanští demokraté, TOP 09 a KDU-ČSL společně do sněmovních voleb. Jednou z nejtěžších otázek je, jak se postavit k přijetí...

12. 12. 2024 ▪ 5 min. čtení