Změny úrokových sazeb se na nemovitostním trhu neprojevily tak, jak by odpovídalo jednoduchým poučkám. Jejich prudké zvýšení, které v červnu 2021 začala ČNB a ke kterému se postupně přidaly i další centrální banky po celém světě, mělo přinést ochlazení nemovitostního trhu. Objevovaly se i obavy z prudkého propadu cen nemovitostí. Nakonec byl pohyb cen směrem dolů v Evropě spíše sporadický.

Mezi roky 2017 a 2021 ceny nemovitostí ve většině zemí EU kumulativně vzrostly o 40 až 70 procent, u nás dokonce o 87 a v Maďarsku o více než 100 procent. Během roku 2022 a 2023 alespoň nějaký pokles cen nemovitostí nastal jen ve třetině zemí v Evropě, a to ještě v rozsahu jednotek procent. Naopak ve většině zemí na kontinentu růst cen nemovitostí i přes nárůst úrokových sazeb buď jen zpomalil, či nerušeně pokračoval dál.

Poslední rok centrální banky úrokové sazby zase snižují, což se všude projevuje na cenách nemovitostí. Ve většině zemí EU rostou tempem kolem pěti procent, ale třeba v sousedním Polsku to bylo 15 procent. Domácí ČSÚ oznámil, že na podzim růst cen nemovitostí dál nabral na intenzitě a starší byty byly meziročně dražší o 11 procent. Jde o dvojnásobný nárůst, než před rokem čekala ČNB.

Úrokové sazby jsou všude na výrazně vyšší úrovni, než byly předchozí dvě dekády. Průměrná sazba u nové hypotéky byla u nás na podzim asi pět procent. Současně je nemovitostní trh po třech letech zpět v bodě, kde meziroční růst cen o 10 procent není problém.

Zkušenost posledních let je taková, že brzdný efekt vyšších sazeb na vývoj cen nemovitostí byl menší, než se předpokládá. Naopak jakékoliv uvolnění restrikce měnové politiky se projevuje rychleji a silněji, než ukazují modely. Výhled v Evropě na růst v příštím roce není radostný, ale to úplně neplatí pro nemovitostní trh. Úrokové sazby stále směřují dolů, pokračuje zvýšený růst mezd, nezaměstnanost je všude nízká, co jiného čekat než rychlejší růst cen nemovitostí.

Provokativní otázka je, zda v příštím roce růst cen realit přinese i první zvýšení úrokových sazeb. Třeba bude domácí inflaci v roce 2025 nahoru tlačit právě i růst cen nemovitostí.