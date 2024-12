Když v Sýrii padl režim Bašára Asada, Syřané v Německu reagovali jednoznačně: slavili v ulicích. Jednoznačná reakce přišla taky od některých politiků v Německu nebo v Rakousku. Podle nich by se Syřané měli z Evropy vrátit domů, když skončila vláda diktátora, před nímž uprchli. V zemích Evropské unie jich dostalo azyl zhruba 1,3 milionu. Další minimálně desítky tisíc syrských občanů v EU na vyřízení své žádosti o mezinárodní ochranu čekají.

„Pro všechny, kteří by se chtěli do Sýrie vrátit, bychom mohli vypravit letadla. A dát jim do začátku podporu ve výši 1000 eur,“ prohlásil Jens Spahn, jeden z vůdčích představitelů německých křesťanských demokratů (CDU). Ti se po únorových předčasných volbách podle průzkumů v Berlíně vrátí k moci.

