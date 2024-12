Určit charakter formace Motoristé sobě je docela problém. Je to standardní strana? Ne, na to má příliš úzké zaměření. Je to hnutí vzniklé „zezdola“? Ne, na to má příliš vůdcovský charakter. Politologie je zkrátka na Motoristy krátká....

Komentář Petra Honzejka