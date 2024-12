Kostely se na Vánoce plní, ale během roku většinou zejí prázdnotou. To však není případ kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad. Ten mívá „vyprodáno“ po celý rok. Jedním z důvodů je osobnost Petra Augustina Beneše, jehož liberální pojetí křesťanství přitahuje mimo jiné množství mladých lidí. Mluvili jsme s ním o konzumních a skutečných Vánocích, spravedlivém míru, mentální bídě identitářů či o směšnosti předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. A také o tom, jak být správným způsobem bohatý. „Měli bychom si uvědomit, že vše, co máme, je v podstatě dílem náhody,“ říká Beneš.

Proč je převažující téma Vánoc to materiální? Věcné dárky, kvanta jídla...

Já bych vlastně řekl, že to paradoxně vychází z křesťanství a že to není úplně špatně. Lidé, kteří to takto mají, aspoň jednou v roce myslí na druhé. Snaží se pro ně něco připravit, třeba i ve stresu. A uvědomí si, že by měli být v kontaktu s lidmi, s nimiž v kontaktu nejsou. Vlastně mi přijde, že to je jakýsi vzdálený odraz vánočního křesťanského poselství: Být tu pro druhé, sdílet s nimi život, myslet na ně. Takže bych komerční Vánoce úplně nezatracoval. V jejich centru je také často dítě, a to i u lidí, kteří v Božské dítě nevěří. Takže jak stárnu, tak jsem k tomuhle pojetí Vánoc více a více shovívavý.

