V systému dávek v hmotné nouzi se letos chystá nejzásadnější změna za dlouhou dobu. Po mnohých minulých změnách, které ale byly vesměs parametrickými a které celý systém toliko udržovaly v modelu nastaveném kdysi dávno v letech devadesátých, má od léta 2025 dojít ke spojení více dávek hmotné nouze – příspěvku a doplatku na bydlení, příspěvku na živobytí a přídavku na dítě – v jednu tzv. dávku státní sociální pomoci („DSSP“).

To samotné je výborný nápad: jedna žádost, podaná dokonce i digitálně (snad to od začátku půjde lépe než s jinými nedávnými digitalizačními pokusy státu), by měla zjednodušit celý proces jak pro rodiny, tak pro stát. Ostatně, v důvodové zprávě stojí, že „lze odhadnout, že v průběhu následujících čtyř let od zavedení DSSP se úspora počtu obsluhujících pracovníků v rámci dávek státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi sníží o 13–19 procent“. Tak snad tomu tak bude, ale i kdyby ne, jedna žádost je pro klienty vždy rozumnější než čtyři.

