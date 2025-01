Začátkem letošního roku skončila jedna historická éra. Její začátek se datuje do roku 1967, kdy do zemí tehdejšího východního bloku začal proudit plyn ze sibiřských těžebních polí prostřednictvím plynovodu Bratrství. Trubky se později protáhly až do západního Německa a evropská ekonomika si začala zvykat na levný zdroj energie, jehož důležitost ještě vzrostla po pádu Berlínské zdi v roce 1989.

Jenže rozpad Sovětského svazu a jeho sféry vlivu udělal z plynového napojení na sibiřská pole nebezpečný nástroj ruského mocenského vlivu. Zpočátku bylo těžké přesvědčit zejména západní politiky o dilematu, v němž se srovnávala relativně levná energie se zvyšující se závislostí na libovůli kremelského vládce. Západ snil svůj sen o demokratickém Rusku, z něhož se stane standardní obchodní partner. Němci si pro tento vztah dokonce vytvořili vlastní pojmenování své zahraniční politiky „Wandel durch Handel“ – změna prostřednictvím obchodu.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Jak si Evropa vytvořila závislost na ruském plynu.

K čemu plyn používalo Rusko.

Kde se usazuje nová dlouhodobější cena plynu.