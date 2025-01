Loňský rok byl v České republice nejteplejší od roku 1961, kdy meteorologové začali průměrné roční teploty v zemi počítat. Průměrná teplota dosáhla 10,3 stupně Celsia a o dva stupně tak přesáhla takzvaný normál z let 1991 až 2020. Mimořádné teplo bylo hlavně v únoru a březnu. Množství srážek bylo loni také nadnormální, jejich roční úhrn byl devátý nejvyšší za sledované období. Podepsalo se na tom zejména extrémně deštivé září, kdy se Česko potýkalo i se záplavami. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Podle něj byl minulý rok bezkonkurenčně nejteplejší i v pražském Klementinu. V průměru tam meteorologové naměřili 13,3 stupně Celsia, což bylo nejvíce od začátku souvislého měření v roce 1775. V porovnání s normálem z let 1991 až 2020 bylo loni v Klementinu o 0,8 stupně tepleji, proti průměru let 1775 až 2014 činila odchylka plus 3,7 stupně Celsia.

Za povšimnutí podle klementinských meteorologů stojí to, že z 15 nejteplejších roků za posledních 250 let jich 13 bylo v tomto století a všech 15 po roce 1990.

Druhý a třetí nejteplejší rok zaznamenali v centru Prahy v letech 2023 a 2018, kdy průměrná teplota činila shodně 12,8 stupně.

Celorepubliková průměrná teplota loni překonala dosud nejteplejší rok 2023 o 0,6 stupně. „Rok 2024 byl na území ČR rekordně teplý, zaznamenali jsme extrémní měsíce z pohledu teploty i srážkových úhrnů,“ konstatovali meteorologové a doplnili, že loňský únor a březen byly i vůbec nejteplejšími v Česku od roku 1961. V únoru odchylka od normálu činila plus 6,1 stupně a v březnu plus 3,8 stupně. Teplotně normální byly podle meteorologů až poslední dva měsíce roku.

S ohledem na srážky se podle ČHMÚ během roku střídaly měsíce, kdy pršelo více a kdy méně. „Celkově předběžný průměrný roční úhrn srážek na našem území 776 milimetrů představuje 113 procent normálu 1991–2020,“ uvedl. Srážkově mimořádně nadnormální bylo podle dat meteorologů září, kdy v ČR v úhrnu spadlo 179 milimetrů srážek, což bylo 298 procent normálu. Srážkově nadnormální byly i leden, únor a květen, zatímco v březnu bylo srážek méně než obvykle.

V Klementinu, které je v historickém centru Prahy, počasí sledují nepřetržitě od roku 1775. Ke konci loňského prosince tak záznamy dovršily přesně 250 let. Průměrná roční teplota za celé toto období byla 9,8 stupně, uvedl ČHMÚ.