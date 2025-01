Devět let a měsíc navrch má strávit ve vězení osmadvacetiletý Jakub Ortinský, hlavní postava obřího investičního podvodu kolem firmy J.O. Investment. Té svěřily čtyři tisíce klientů ke zhodnocení 2,4 miliardy korun. Ortinskému se trest navíc může zvýšit o dalších deset měsíců, pokud nezaplatí peněžitý trest 7,5 milionu korun. Rozhodl o tom senát Městského soudu v Praze v čele s Lukášem Svrčkem. Od maximální trestní sazby deseti let vězení, která je jen o měsíc vyšší, jej podle soudce zachránilo to, že dosud nebyl trestán.

Dva Ortinského partneři Martin Hromada a Petr Šorfa dostali za podvod a legalizaci výnosů z trestné činnosti shodně pět let vězení a peněžitý trest 4,5 milionu korun. Za praní peněz pak byla odsouzena i Ortinského matka Jitka, která má zaplatit dvoumilionový peněžitý trest. Verdikt není pravomocný, Ortinského právník Vlastimil Rampula oznámil, že se odvolají.

Firma slibovala zhodnotit vložené peníze až o 30 procent ročně obchodováním na světových burzách. Obchody ale byly fiktivní a velkou část peněz čtveřice utratila za svůj luxusní život. Své úspory svěřila ke zhodnocení J.O. Investment i řada známých osobností, zejména sportovců. Ale také předseda Vrchního soudu v Praze Luboš Dörfl.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jak dopadla investice předsedy vrchního soudu?

Kolik se podaří investorům získat zpět?

Jak odtékaly peníze z J.O. Investment?