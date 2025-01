Během jedné hodiny své úterní tiskové konference dokázal Donald Trump nadělat víc škody ve vztahu ke spojencům, než se čekalo, že se stane během jeho prvních dnů v úřadu amerického prezidenta. Do něj nastoupí za necelé dva týdny. Svými výhrůžkami znejistil partnery od Kanady přes Latinskou Ameriku až po Evropu. Naopak potěšil autoritářské vládce, kteří vítají jakýkoliv způsob oslabení západní demokratické aliance.

Svým vystoupením Trump potvrdil nejhorší očekávání, že hlavním rysem jeho vládnutí bude trolling a chaos, který bude u spojenců vyvolávat nejistotu. Nebude jisté, co jsou na efekt vypočítaná rétorická cvičení a co už je možné považovat za základ reálné politiky, která může zásadně proměnit či oslabit tradiční euroatlantické spojenectví. A to by do budoucna znamenalo i slabší Ameriku na světové scéně.

