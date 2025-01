Akciové trhy se mohou chovat nepředvídatelně. Pohled do historie nám ukazuje, že vysoké úrokové sazby v kombinaci s vysokou inflací obvykle jejich růst brzdí. Vyšší náklady na financování, nižší kupní síla a atraktivita dluhopisů většinou vedou k utlumení investiční aktivity. Nemusí tak tomu ale být vždy.

V letech 1995 až 1999 se úrokové sazby v USA pohybovaly nad pěti procenty, přesto akciovým trhům nijak neublížily. Průměrný anualizovaný výnos indexu S&P 500 v tomto období překročil 25 procent. Inflaci se tehdy dařilo udržovat v tolerančním pásmu dvě až tři procenta. Po roce 2006 však inflace v USA začala stoupat a úrokové sazby se dostaly nad pět procent. Tato kombinace vysoké inflace, rostoucích úrokových sazeb a dalších faktorů vedla akciové trhy do záporných čísel.

Na začátku roku 2022 začal Fed v reakci na vysokou inflaci postupně zvyšovat úrokové sazby a v roce 2023 v tomto trendu pokračoval. Sazby se vyšplhaly na 5,5 procenta, zatímco index S&P 500 v roce 2023 vzrostl o více než 20 procent. Jak je to možné? S poklesem inflace, což je klíčový faktor, se trhy dostaly do růstové trajektorie. Jenže na začátku roku 2023 inflace stále překračovala šest procent a toleranční pásmo bylo téměř v nedohlednu. I přes to, že inflace zůstávala výše, akciové trhy pokračovaly v růstu.

Navzdory této situaci se i dnes akciové trhy udržují v růstové trajektorii, což naznačuje, že ekonomické a tržní vztahy se vyvíjejí směrem k novým strukturálním modelům. Mezi faktory, které tento vývoj ovlivňují, patří velmi nízké zadlužení největších firem na světě, což zvyšuje jejich odolnost, ochota investorů platit vyšší ocenění akcií, technologický pokrok, zejména v oblasti umělé inteligence, a také efekt FOMO, tedy strach z promeškaných zisků.

Jak se tedy zachovat ve vztahu k portfoliu? Je důležité mít jasně danou strategii, časový horizont a znát své investiční cíle. Měli bychom mít prostor pro taktickou úpravu portfolia, protože drastické změny či prodeje obvykle nevedou k lepším výsledkům.