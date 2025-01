Má smysl začít investovat do akcií v době, kdy jsou trhy blízko svých historických maxim? Podle obchodního ředitele brokerské společnosti XTB Vladimíra Holovky by ten, kdo chce peníze zhodnotit během několika let, měl být nyní spíše opatrný. „Pokud ale investuje na deset a více let, tak bych mu to s klidným srdcem doporučil,“ říká Holovka. A dodává, že trhy poklesy nakonec vždy smazaly, a to navzdory všem ekonomickým problémům, kterými si prošly.

Po vítězství Donalda Trumpa se opět dařilo americkým akciím. Myslíte, že trhy za jeho druhé vlády pojedou na vítězné vlně stejně jako za vlády první? Existuje pro to nějaký objektivní důvod?

Ano, vidím vývoj pozitivně a mám pro to následující argumenty. Zaprvé, trhy jsou v posledních letech stále naladěné optimisticky a ani události jako covid, válka na Ukrajině a další to nezměnily. Na trzích je stále dost peněz, které je potřeba někam investovat. To je první argument. Druhým argumentem je, že Donald Trump má rád Wall Street. To víme už z jeho předchozího prezidentského období. Navíc připravuje řadu opatření, jak podpořit americkou ekonomiku – například fiskální stimuly, snižování daní, ale i protekcionistická opatření na ochranu amerických firem.

Co se dočtete dál Jak trhy ovlivní nástup Donalda Trumpa.

Jak influenceři pomáhají s prodejem investičních produktů.

Co pro brokery znamená větší snaha bank nabídnout investice i do jednotlivých akcií.