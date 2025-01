Starostka Jiříkova v podhůří Jeseníků Barbora Šišková tomu s notnou dávkou hořkosti říká předvánoční nadílka. První kamiony naložené odpadem z Německa se na jedné z návsí rozlehlé obce objevily v polovině prosince. Obklopené malebnou krajinou Přírodní rezervace Sovinecko tu poblíž kostela složily bez oprávnění desítky tun plastů, sklolaminátu, pryže i kovů z demontovaných letadel a větrných elektráren. První lednový týden pak přijely další. Tehdy se ale už celníkům podařilo na pět z nich nasadit botičky, zadržet je a zabránit rozšíření skládky.

„První tři přijely do areálu bývalé pily na návsi naší místní části Těchanov v noci z 12. na 13. prosince a nechaly po sobě hromady odpadů. Lidé byli rozhořčení, hned mě na ně upozornili, poslali i fotky,“ vzpomíná starostka. Ta událost ihned ohlásila odboru životního prostředí Městského úřadu v Rýmařově, který majitele pozemku nejprve slovně a 6. ledna i písemně vyzval k odstranění nezákonně uloženého odpadu. A dal mu lhůtu dvou týdnů, do 21. ledna.

Jenže už 8. a 9. ledna se celkem šest kamionů objevilo znova. Jeden z nich dokonce nezvládl kluzký terén a jedinou silnici do Těchanova na čas zablokoval. Starostka mezitím událost oznámila i České inspekci životního prostředí (ČIŽP) a později i policistům a celní správě. Posledně jmenovaní pak pět kamionů zastihli a zadrželi je pomocí nasazených botiček. Vysypat odpad a ujet stačil jediný, další uvázly v areálu dodnes.

Odpad od renomované německé firmy

Odpad podle dokumentů, jež starostka získala od řidičů kamionů, pochází od bavorské společnosti Roth International, která podle svých stránek ekologicky zpracovává materiál z letadel a větrných elektráren. Roth odpad přeprodal ostravské společnosti Piroplastik, která objednala kamiony a převezla zásilku do jesenického podhůří. Právě do těchanovského areálu, jejž od loňského listopadu vlastní firma Calves Group.

Tu podle přepravních dokumentů zastupuje Stanislav Kraus. Podle obchodního rejstříku je ale jejím jediným majitelem a jednatelem ostravský politik ODS Marek Juráš, v letech 2018 až 2022 radní městského obvodu Slezská Ostrava a dnes člen místní rady strany.

Oba muže HN telefonicky kontaktovaly a oba odmítli na otázky odpovědět. Kraus dokonce předstíral, že se jedná o omyl. Přestože HN číslo ověřovaly u starostky, která s ním na stejném čísle jen asi půl hodiny předtím hovořila. Číslo je navíc uvedeno i v dokumentech u řidičů. Juráš pak hovor beze slova ukončil poté, když se dozvěděl, o co jde.

Na otázky zaslané HN v úterý dosud nereagovala ani bavorská společnost s centrálou ve městě Weiden nedaleko hranic s Českem. Polovičního majitele a jediného jednatele společnosti Piroplastik Marka Veličku se HN zatím nepodařilo oslovit. Kromě havířovské adresy na něho není veřejně dohledatelný žádný kontakt.

Starostku však ve středu Kraus telefonicky ujišťoval, že firma odpad odveze. „Poté co se tu odpad objevil, mi tvrdil, že tady chtějí vybudovat třídicí linku a drtičku na čisté plasty, chtějí prý prodávat granulát. Že se nemusím bát,“ vypráví. Jenže se podle Šiškové ukázalo, že nemají žádná povolení, vše prý teprve vyřizovali. „Nyní už se omlouval a říkal, že odpad odvezou, ale je to prý těžké, sehnat skládku, kde by ho vzali. Nevěřím jim, obávám se, že tu materiál zůstane dlouho,“ míní Šišková.

Nelegální skládka nebezpečného odpadu v obci Jiříkov navezená sem kamiony z Německa. Jiříkov (místní část Těchanov) Foto: Drahomír Ramík

O tom, že jednání firem Piroplastik a Calves Group nepůsobí solidně, vypovídá i fakt, že na přepravních dokumentech sepsaných v němčině je jako místo, kde by se měly odpady likvidovat, areál společnosti Vodotop FM ve Skalici u Frýdku-Místku.

Jenže podle jednatele firmy Borise Kluse to nikdy nepřipadalo v úvahu. „Piroplastik u nás měl asi rok pronajatou halu, kde chtěli vybudovat linku na zpracování plastů pyrolýzou. Potřebné povolení ale nezískali, linka nikdy nevznikla a jejich pronájem haly skončil už někdy loni v polovině roku,“ uvedl Klus.

Obě firmy navíc podle záznamů v obchodním rejstříku mají minimální nebo rovnou žádné tržby, neevidují ani žádný majetek a jsou na nule či ve ztrátě.

HN oslovily v úterý a ve středu s otázkami ČIŽP, Městský úřad v Rýmařově, ministerstvo životního prostředí i celní správu. Odpověď zatím dorazila od ministerstva a šéfa odboru životního prostředí z Rýmařova Evžena Vaštíka.

Ministerstvo životního prostředí podle své mluvčí Veroniky Krejčí co nejdříve odešle informaci o nelegálním odpadu na příslušný německý úřad, aby co nejrychleji začal proces směřující k jeho odvezení zpět do Německa. „Zároveň usilujeme o maximální zkrácení celkové délky všech nezbytných procesů, které vyplývají z evropských nařízení, jimiž se ministerstvo u nedovolené přeshraniční dopravy musí řídit,“ uvedla Krejčí.

Podle Vaštíka pak původci odpadu, tedy firmě Piroplastik, pokud z pozemku v daném termínu skládku neodstraní, hrozí pokuta od ČIŽP až ve výši 25 milionů korun.

Vaštík se vyjádřil i k povaze a nebezpečnosti odpadů. Loni 20. prosince prý odebrali inspektoři jejich vzorky k analýze. „Výsledky zatím nejsou známy. Z prvotního vizuálního ohledání na místě je ale zřejmé, že se jedná o směs plastů, vícevrstvých lepených laminátů, kovových částic, pryže různých frakcí, větších kusů technologických celků větrných elektráren (části vrtulí), části rozebraných malých letadel. Nebyly objeveny kapaliny, které by mohly kontaminovat půdu nebo ohrozit kvalitu podzemních vod,“ uvedl.

Odpady mohou zahořet a být nebezpečné

I tak jsou ale podle něho odpady potenciálně nebezpečné. „Jsou hořlavé a v případě vznícení mohou mít toxické účinky a výrazně zhoršit kvalitu ovzduší. Zatím nelze zcela vyloučit nebo předpovědět jeho další účinky na okolní prostředí, a to zejména při vystavení vyšším teplotám nebo srážkám,“ napsal.

Uložení asi 30 tun odpadů, dalších nejméně 80 tun zůstává v kamionech, navíc vyšetřuje i policie. Ta podle prohlášení mluvčí moravskoslezského ředitelství Pavly Jirouškové pro ČTK případ prověřuje pro podezření z neoprávněného nakládání s odpady.

Nelegální skládka nebezpečného odpadu v obci Jiříkov navezená sem z Německa. Celníci botičkami „zamkli“ kamiony. Foto: Drahomír Ramík

Lidé ve vsi jsou z událostí posledních týdnů otřeseni. „Připadám si jako v devadesátých letech, kdy bylo možné ledacos,“ nechápe starostka. Roth International přitom zná jako velkou, renomovanou a auditovanou firmu, která se honosí tím, že zpracovává materiál z letadel a větrných elektráren nejvíce ekologicky, jak je možné. „Mají všechny certifikáty, na které si vzpomenete, a pak tohle. Smutné, že se to stane v oblasti, kde dříve žilo přes 90 procent německých obyvatel, kteří tu postavili kostel, chránili přírodu,“ posteskla si starostka, která dříve pracovala pro několik firem s německými majiteli.

Divit se nepřestává ani jeden z těch, kteří na skládku jako první upozornili. „Je to neskutečné, zdá se, že někdo tady zakládá nebo kupuje firmy a opuštěné areály jen proto, aby se snadno zbavil takových odpadů. My sem přišli kvůli přírodě, vzduchu, krásnému okolí a teď máme za barákem něco, co jsme dosud viděli jen v televizi,“ říká muž, který bydlí s rodinou asi 200 metrů od nově vzniklé skládky a nepřál si zveřejnit své jméno.

S podobným problémem načerno navezených odpadů ze zahraničí se v minulosti potýkala i další města nejen v Moravskoslezském kraji. S nelegálním odpadem z Německa například roky bojovala i ves Libčeves na Lounsku. Na sever Moravy zase dovezly nelegálně odpady například do Frýdku-Místku či Bohumína organizované skupiny z Polska. V Bohumíně skládku dokonce ohrozila zářijová povodeň. Krajský úřad proto nakonec nechal na své náklady materiál odvézt do ostravské spalovny.

Pomoc bude možná potřebovat i Jiříkov. „Pro nás by odstranění odpadu bylo likvidační. Máme roční rozpočet 10 milionů a odvezení by mohlo stát i přesně tolik, minimálně ale řádově miliony,“ míní Šišková.