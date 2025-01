V souvislosti s nástupem Donalda Trumpa do funkce amerického prezidenta se skloňuje také jeho požadavek na evropské státy, aby zvýšily výdaje na obranu. Trump vyzval, aby se financování evropských armád navýšilo ze dvou až na pět procent HDP. Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) v rozhovoru pro Novinky.cz uvedl, že by nové prostředky hledal zvýšením daní. Podle něj by mohlo potřebné finance přinést například větší zdanění nemovitostí nebo zisku obchodníků na burze. Podle oslovených ekonomů by to ale mohlo mít negativní dopad na ochotu Čechů investovat a odnést by to mohla také pražská burza.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Co říká na nápad ministra Dvořáka předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

Co by to znamenalo pro pražskou burzu.

Kolik by vyneslo zdanění výnosů obchodníků na burze.