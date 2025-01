Trumpova administrativa stále hrozí uvalením nových cel na několik zemí, včetně spojenců, a fakticky tak přetváří globální obchodní politiku na vícestupňový systém. Nejpříznivější obchodní podmínky by se vztahovaly na nejbližší bezpečnostní spojence, zatímco země, které svou vazbu na USA teprve definují, by spadaly do nižší kategorie.

Tato nová celní politika Donalda Trumpa vyvolává u Středoevropanů obavy. Ale neměla by. Tedy, pokud se vlády jejich zemí přizpůsobí novým strategiím. Je to nyní klíčový úkol středoevropských národů. Buďte si jisti, že prosazování malicherného transakčního přístupu odvozeného z nacionalistického cítění, které v Evropě mnohde vidíme, bude mít krátkou životnost. Dříve či později se střední a východní Evropě vymstí.

