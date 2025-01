Sliby premiéra Petra Fialy, že do pěti let by Češi mohli mít mzdy jako Němci, se jim poslouchaly fakt špatně. „Já premiérovi opakovaně říkám, že vláda své priority nepromítá do konkrétních kroků. Ke konkurenceschopnosti nepřispívá dostatečně,“ říká Jan Rafaj, prezident Svazu průmyslu a dopravy. V rozhovoru s HN zdůrazňuje, že některé kroky ho u pravicové vlády vyloženě mrzí.

Zároveň mluví i o tom, co by se mělo změnit na úrovni Evropské unie. Chce výrazně zredukovat předpisy, které podle něj „vytvářejí džihád proti firmám“. Je přitom mile překvapen debatami s úředníky Evropské komise – podle něj si nutnost změny uvědomují. „Naději vidím,“ tvrdí Rafaj. Svaz průmyslu bude v Bruselu v úterý 28. ledna prezentovat svůj pohled na to, jaké by měly být v příštích letech priority českého byznysu v EU například z hlediska úprav Green Dealu.

