Tlak na firmy, aby snižovaly uhlíkovou stopu, neustále roste. Nejde však jen o regulaci, hlavní motivací jsou peníze. První kroky k účinnému šetření energií mohou být ve firmách překvapivě jednoduché. „Začít můžete výměnou žárovek, minimalizací noční spotřeby nebo lepším časováním náročnějších procesů,“ říká v úvodu debaty HN o energetické efektivitě firem Ivo Apfel z Tesla Energy Group.

Mezi další jednoduché kroky patří například pravidelná údržba spotřebičů, která zajistí jejich optimální fungování, nebo vzdělávání zaměstnanců o efektivním využívání zdrojů. Tyto kroky mohou přinést okamžité a viditelné úspory, přičemž jejich realizace je finančně nenáročná.

Kde hledat „žrouty“ energie

Jakmile firmy vyčerpají jednoduché metody, je na čase zvážit komplexnější řešení, například instalaci obnovitelných zdrojů energie – fotovoltaických panelů nebo bateriových úložišť, která umožní uchovávat vyrobenou elektřinu na pozdější využití. Ještě před tím je však vhodné získat data o energetických tocích v budově nebo provozu.

„Měření energií pomocí smart meteringu nebo IoT senzorů odhalí slabá místa s největší spotřebou energie, kde se nacházejí největší ‚žrouti‘ energie. Někdy to může být překvapivé. Získané informace lze pak využít k optimalizaci,“ vysvětluje obchodní ředitel společnosti Flowbox Jan Denemark. Kromě elektřiny je důležité sledovat spotřebu plynu, vody a tepla. Hodit se mohou i data z okolí, protože spotřebu uvnitř ovlivňují vnější faktory, jako je počasí, vítr nebo vlhkost.

Sledování dat pomáhá firmám lépe pochopit, jak účinně pracují jejich systémy, a odhaluje i nečekané problémy, například přetěžování zařízení nebo plýtvání energií během mimopracovních hodin. Denemark zdůrazňuje také význam analýzy dat v reálném čase, která umožňuje okamžitě reagovat na problémy a hledat úspory. Další výhodou sběru dat je predikce. Historická data a analytické nástroje mohou pomoci odhadnout budoucí spotřebu a plánovat provoz. To je klíčové zejména pro firmy s vysokou spotřebou energie, kde i malé optimalizace mohou přinést velké finanční úspory.

Jak baterie podporují fotovoltaiku

Ředitelka udržitelné energetiky v Tedom energie Ludmila Vozdecká upozorňuje na důležitost vyhodnocení výchozího stavu před zaváděním nových opatření. „Někdy je třeba napravit dřívější kroky, které nebyly strategicky promyšlené. Strategické plánování zahrnuje i posouzení možností čerpání dotací, které mohou firmám výrazně snížit náklady,“ říká. Vozdecká varuje, že špatné plánování může vést ke zbytečným komplikacím, jako jsou dodatečné úpravy projektů, které zvyšují náklady a prodlužují dobu realizace.

Mnoho firem má například několik let staré fotovoltaické elektrárny s nedostatečným výkonem, které pokrývají pouze okamžitou spotřebu během dne. Nyní uvažují o jejich rozšíření. „Bateriové úložiště má smysl hlavně tam, kde fotovoltaika dokáže vyrobit více energie, než je aktuálně spotřebováno. Místo posílání přebytků do sítě za nízké či záporné ceny je výhodnější energii uložit a využít později,“ říká Apfel. Správně navržené úložiště dokáže pokrýt spotřebu až do ranních hodin.

Podle Apfela mohou bateriová úložiště snadno doplnit stávající zařízení. „Správně dimenzovaná baterie pomůže pokrýt noční spotřebu nebo vyrovnat výkyvy v dodávkách energie, a to i při zapojení do obchodních modelů na spotovém trhu,“ dodává. Klíčem k úspěchu je podle něj kombinace různých zdrojů energie a jejich chytré řízení.

Existuje řada modelů, jak využívat baterie i celkovou energetiku podniku. Záleží na strategii klienta – firmy nebo obce. „Některé firmy chtějí ušetřit náklady, jiné mají zájem na energetice vydělávat a například prodávat část výroby do sítě,“ vysvětluje Denemark. K tomu napomáhá software pro energetický management, který díky algoritmům a umělé inteligenci umožňuje optimalizovat načasování procesů podle cen energie.

Kombinace zdrojů a technologií

Vozdecká uvádí, že největší tlak na energetickou efektivitu pociťují velké podniky. Ty řeší uhlíkovou stopu i úsporu nákladů. Menší podniky jsou k tomuto kroku motivovány především finančními důvody, ale postupně se i u nich začíná řešit vliv na uhlíkovou stopu, často v návaznosti na požadavky větších odběratelů. Úspěšná energetická transformace podle ní závisí na schopnosti efektivně kombinovat různé technologie a zdroje.

Příležitost pro využití samostatně stojících baterií přinese projednávaný zákon lex OZE III. Firmy se již nyní mohou zapojit do komunitní energetiky jako aktivní zákazníci, což je levnější a jednodušší varianta než zakládání energetického společenství. Sdílení energie je zatím spíše účetní operací, ale zavedení dynamického alokačního klíče by mělo lépe reflektovat skutečnou spotřebu a výrobu.

Spíkři se shodli, že jedním z největších problémů jsou zdlouhavé povolovací procesy, včetně stavebního řízení. Rychlejší implementaci úspor by mohla podpořit pozitivní regulace ve formě dotací, které zkrátí návratnost investic. Pro mnoho firem však budou energetické úspory nutností, protože se očekává nárůst spotřeby elektřiny o desítky procent. „Ten, kdo bude připraven – tedy schopný část energie vyrábět, ukládat a chytře využívat –, nebude zaskočen,“ uzavírá Apfel.

Partnery debaty jsou Tesla Energy Group, Tedom energie, Flowbox.