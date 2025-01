S okamžitou platností musel Martin Rozumek, ředitel české Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU), v pondělí zastavit veškerou pomoc ukrajinským utečencům, kterou v rámci jeho organizace financovaly peníze od americké vlády. „Jde často o lidi s handicapy, onkologické pacienty, vyplácení humanitární pomoci,“ popisuje, co musí přestat jeho organizace dělat poté, co se vláda Donalda Trumpa rozhodla na 90 dní zastavit financování všech projektů zahraniční pomoci s výjimkou Egypta a Izraele.

Washington chce nyní zvážit, co a jak bude ve světě podporovat dál, aby to odpovídalo politice „Amerika na prvním místě“. A protože USA jsou největším dárcem humanitární pomoci (v roce 2023 to bylo 72 miliard dolarů), svět nevládních organizací poskytujících především okamžitou pomoc uprchlíkům, obětem válek, násilí nebo minových polí se zachvěl.

