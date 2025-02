Bankovní rada České národní banky (ČNB) se ve čtvrtek po prosincové pauze vrátila k uvolňování měnové politiky. Základní úrokovou sazbu snížila o čtvrt procentního bodu na 3,75 procenta. Informoval o tom ředitel odboru komunikace ČNB Jakub Holas. Sazba je tak na nejnižší úrovni od konce ledna 2022. Finanční trh snížení základní úrokové sazby v tomto rozsahu očekával.

Makroekonomická prognóza centrální banky předpokládá v nadcházejícím období další mírný pokles úrokových sazeb a od poloviny roku jejich přibližnou stabilitu. Vyplývá to z podkladů, které zveřejnila ČNB.

Bankovní rada ČNB ve čtvrtek neprojednávala plán investic do bitcoinu, čeká na vypracování analýzy, řekl guvernér Aleš Michl. Termín pro její vypracování není stanoven. "Až bude analýza hotová, bude předložena bankovní radě, která rozhodne o dalším postupu," uvedl guvernér. Reakce bankovní rady na plán nebyla podle Michla žádná. "Většina bankovní rady řekla, 'počkáme na výsledky analýzy, a poté rozhodneme'," podotkl.

Bankovní rada zopakovala odhodlání pokračovat v měnové politice tak, aby se inflace dlouhodobě pohybovala kolem dvouprocentního cíle. To v současnosti podle ČNB ještě vyžaduje relativně vysokou hodnotu základní úrokové sazby. V lednu byla podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu meziroční inflace 2,8 procenta.

Rizikem pro vyšší inflaci nyní podle ČNB je větší setrvačnost růstu cen služeb a potravin. Za další rizika centrální banka označila zvýšené mzdové požadavky nebo případný dodatečný růst výdajů veřejného sektoru.

Michl upozornil, že s uvolňováním měnové politiky přetrvávají některá rizika, která působí ve směru vyšší inflace. Bankovní rada proto podle něj bude k dalšímu snižování úrokových sazeb přistupovat opatrně. "Je možné, že měnová politika zůstane restriktivnější déle, než čeká základní scénář prognózy," řekl.

Podle guvernéra se chce bankovní rada vyvarovat opakování chyby z doby před pandemií covidu-19, kdy byly reálné úrokové sazby dlouhodobě záporné, tedy nominální sazby nižší než inflace. Podle něj je nutné udržovat úroky nad inflací, motivovat tím ke spoření a zpomalovat úvěrovou aktivitu, aby příliš nerostlo množství peněz v ekonomice.

Bankovní rada snížila ve stejném rozsahu jako základní úrokovou sazbu také lombardní a diskontní úrokovou sazbu. Lombardní sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů, klesla na 4,75 procenta. Diskontní sazba, na kterou jsou například navázána penále za nesplácené úvěry, nově činí 2,75 procenta.

ČNB začala úrokové sazby snižovat v prosinci 2023, do loňského listopadu základní sazba klesla o tři procentní body na čtyři procenta. Loni v prosinci bankovní rada uvolňování měnové politiky přerušila. Analytici předpokládají, že letos úroková sazba bude dál klesat, ale pozvolnějším tempem než loni.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale při vyšších úrocích roste zhodnocení vkladů na účtech.

Zhoršený výhled

Česká národní banka (ČNB) zhoršila výhled hospodářského růstu v letošním roce. Český hrubý domácí produkt (HDP) podle ní vzroste o dvě procenta, v listopadové prognóze přitom očekávala růst 2,4 procenta. Výhled průměrné inflace pro letošní rok ČNB mírně zlepšila na 2,4 procenta proti listopadovým 2,6 procenta. Vyplývá to z nové makroekonomické prognózy, kterou dnes centrální banka zveřejnila.

I přes snížený odhad růstu by měla česká ekonomika letos oživit. Podle předběžného údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ) loni HDP vzrostl o jedno procento. V příštím roce ČNB předpokládá další zrychlení růstu na 2,4 procenta, ponechala odhad z listopadové prognózy.

"Ekonomika postupně mírně oživuje, ale stále se pohybuje pod svým potenciálem," řekl guvernér ČNB Aleš Michl. Hospodářský růst podle něj táhne především spotřeba domácností, kterou podpořily růst reálných mezd i uvolnění měnové politiky. Naopak zahraniční poptávka zůstává utlumená a podle Michla bude brzdit český hospodářský výkon po celý letošní rok.

Růst spotřebitelských cen by se podle prognózy ČNB měl stabilizovat a postupně se přibližovat dvouprocentnímu cíli centrální banky. Loni byla průměrná roční inflace 2,4 procenta, letos by se tato hodnota měla zopakovat a v příštím roce by inflace podle prognózy měla klesnout na 2,1 procenta. Michl ale upozornil, že předběžný odhad lednové inflace ve výši 2,8 procenta, který dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ), naznačuje, že by letošní inflace mohla být mírně vyšší, než očekává prognóza ČNB.

ČNB v nové prognóze také přehodnotila výhled na kurz české koruny, kterou v letošním i v příštím roce očekává mírně silnější, než předpokládala v listopadu. Letos by podle centrální banky měl průměrný kurz dosáhnout 25,20 CZK/EUR, v příštím roce potom česká měna oslabí na 25,40 CZK/EUR.

Analytici očekávají další pokles sazeb

Rozhodnutí bankovní rady České národní banky (ČNB) snížit základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 3,75 procenta odpovídá očekávání finančního trhu. Shodli se na tom analytici, které ČTK oslovila. Koruna na rozhodnutí nereagovala.

"Tento krok byl v souladu s tržním očekáváním a nepředstavuje tedy velké překvapení. Tomu odpovídá i prakticky nulová reakce kurzu koruny, která se drží poblíž 25,14 Kč za euro," řekl ČTK analytik Cyrrusu Vít Hradil. ČNB se vrátila ke snižování úroků poté, co v prosinci učinila ve stávajícím cyklu jejich snižování první pauzu.

"Pro snižování úrokových sazeb hovoří jak vývoj a výhled inflace, tak jen pozvolné oživení růstu české ekonomiky," uvedl analytik Generali Investments Radomír Jáč. Předpokládá, že ČNB bude ve snižování úroků pokračovat, půjde však podle něj o pozvolné kroky, pravděpodobně vždy jen o čtvrt procentního bodu za každé kalendářní čtvrtletí.

Vzhledem k tomu, že i nadále přetrvávají významná inflační rizika především ve službách, je opatrný postup centrální banky naprosto oprávněný, míní analytik Banky Creditas Petr Dufek. Proto podle něj ČR letos nejspíš čeká už jen jedno či dvojí snížení sazeb ČNB a následná pauza. Snížení sazeb není překvapivé, a nijak proto nezaskočilo finanční trhy, podotkl.

Důsledkem rozhodnutí bude podle Dufka to, že nejspíš opět během pár týdnů klesne úročení vkladů a sníží se i variabilní sazby u úvěrů. Zlevnit by mohly i hypotéky, ale ne hned a kvůli dnešnímu rozhodnutí ČNB. Hypoteční sazby spíš reflektují vývoj střednědobých a dlouhodobých sazeb na finančních trzích, které jen za poslední měsíc poklesly zhruba o 30 bazických bodů, podotkl.

Kdo má peníze v bance na spořicím účtu, může podle místopředsedy představenstva Gepard Finance Davida Eima očekávat, že se mu podmínky o něco zhorší. A pokud někdo plánuje hypotéku, zvláštní nadšení není na místě, míní. Úrokové sazby hypoték se od repo sazby přímo neodvíjí a není tedy důvod se domnívat, že by banky obratem úrokové sazby hypoték snížily, poznamenal.