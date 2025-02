Lidé přivykli tomu, že ceny bytů v Česku dlouhodobě rostou. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se na tom ve velkých městech mělo v dohlednu něco změnit. Obrat kurzu by ale mohla pocítit některá menší města a obce, kde v nejbližších letech podle očekávání vzroste nabídka bydlení. Ostatně už dnes se v některých lokalitách kvůli slabé poptávce špatně prodávají především rodinné domy horší kvality.

Tento trend ještě zesílí vlivem demografie. Do deseti let dosáhne populačně silná generace lidí narozených po druhé světové válce minimálně 80 let. Senioři vlastní zhruba pětinu bytů a čtvrtinu všech rodinných domů v Česku a tyto nemovitosti se postupem času uvolní. Zdědí je jejich potomci a část z nich se na trhu objeví k prodeji nebo pronájmu.

