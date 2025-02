Americký prezident Donald Trump telefonicky hovořil se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem o ukončení války na Ukrajině. Napsal to americký list New York Post, kterému to Trump řekl v pátečním interview na palubě prezidentského speciálu Air Force One.

Trump také řekl, že má jasný plán, jak válku ukončit. Podrobnosti ale nesdělil. Není ani jasné, kdy se telefonát s Putinem uskutečnil. Kreml v reakci uvedl, že zprávu nemůže potvrdit ani vyvrátit. Bílý dům na žádost o vyjádření bezprostředně neodpověděl, uvedla agentura Reuters.

Ta také připomněla, že jde o první známou přímou komunikaci mezi Putinem a americkým prezidentem od února 2022. Tehdy Putin krátce před rozpoutáním války proti Ukrajině podle Kremlu asi hodinu po telefonu mluvil s Trumpovým předchůdcem v úřadě Joem Bidenem.

„Doufám, že to půjde rychle. Každý den tam umírají lidé,“ řekl americkému listu Trump. „Ta válka na Ukrajině je tak zlá. Chci tu zatracenou věc ukončit,“ dodal.

„Co se dá říci o této zprávě: jak (Trumpova) administrativa ve Washingtonu rozvíjí svou práci, vzniká mnoho různých komunikací. A ty se vedou různými kanály. Vzhledem k množství těchto komunikací se samozřejmě může stát, že o něčem nevím, že nejsem informován. Proto v tomto případě to nemohu ani potvrdit, ani popřít,“ odpověděl Putinův mluvčí Dmitrij Peskov ruské státní agentuře TASS na otázku, zda se po Trumpově inauguraci uskutečnil telefonát mezi oběma prezidenty.

„Vždycky jsem měl s Putinem dobrý vztah,“ řekl Trump deníku New York Post. Odmítl ale sdělit, kolikrát s ruským prezidentem hovořil. „To bych raději neříkal,“ odpověděl. „On chce, aby lidé přestali umírat,“ řekl o Putinovi. „Všichni ti mrtví. Velmi mladí, obdivuhodní lidé. Jsou jako vaše děti, dva miliony z nich – a pro nic,“ řekl Trump americkému listu.

V pátek Trump řekl, že tento týden se pravděpodobně setká s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, aby spolu mluvili o ukončení války. V pondělí Trump řekl, že chce, aby Ukrajina výměnou za americkou pomoc dodávala Spojeným státům vzácné nerosty.

Ruský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzja v neděli uvedl, že Rusko čeká na „vhodné signály“ z Washingtonu ohledně kontaktů s Moskvou, informovala státní agentura RIA Novosti. Rusko je podle diplomata připraveno jednat s USA o Ukrajině jako rovnocenný partner a za předpokladu, že budou brány v potaz ruské zájmy.