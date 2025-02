Brněnský krajský soud nařídil likvidaci spolku, pod kterým působila česká buňka ruské motorkářské skupiny Noční vlci. Důvodem je to, že spolek NV Europe MC neplní zákonné povinnosti, konkrétně má neexistující sídlo. Uvedl to web Seznam Zprávy. Ruský motorkářský klub má vazby na prezidenta Vladimira Putina a v minulosti pořádal výpravy do evropských zemí k výročí konce druhé světové války. Některé země tyto výpravy považovaly za provokaci a hodnotily je jako bezpečnostní riziko.

Z dokumentu v elektronické verzi sbírky listin vyplývá, že soud o zrušení a likvidaci spolku rozhodl na konci loňského října. Ve zdůvodnění uvedl, že spolek ani přes výzvu nedoložil právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno jeho sídlo, ani nepodal řádný návrh na zápis sídla nového.

Spolek NV Europe MC státu podle webu při svém založení v roce 2018 nahlásil, že sídlí v bytovém domě v brněnských Černých Polích. Podle webu Seznam Zprávy na budově chybí jakékoliv označení klubu a na zazvonění nikdo nereagoval.

Na stejné adrese v Brně oficiálně sídlily až do roku 2023 i firmy předsedy českých Nočních vlků Marka Radkoviče, které přijímaly státní dotace nebo vlastnily budovu nevěstince v Mikulově, uvádí server Seznam Zprávy. Na jednu z nich je podle webu napsaný i areál v Sokolnicích u Brna, v němž se Noční vlci scházejí.

Likvidaci spolku má na starosti ostravský advokát Aleš Vídenský. „Oslovili jsme jak spolek samotný, tak členy jeho statutárního orgánu a též třetí osoby, a to za účelem poskytnutí součinnosti a zjištění informací potřebných pro průběh likvidace,“ řekla serveru za advokátní kancelář Veronika Suková.

Ruský motorkářský klub Noční vlci každoročně organizoval jízdy evropskými státy včetně Česka u příležitosti výročí konce druhé světové války. Jejich akce ale budily u úřadů nevoli, neboť spolek bývá označován za krajně nacionalistický. Šéf Nočních vlků Alexander Zaldostanov, známý pod přezdívkou Chirurg, je na sankční listině USA i EU za podporu ruské anexe ukrajinského Krymu.