Mezi drobnými investory patří ETF fondy k nejoblíbenějším nástrojům posledních let. Velká část z nich vkládá své peníze především do pasivních fondů kopírujících index S&P 500. Hlavní americký akciový index je ale v současnosti oproti svému dlouhodobému průměru výrazně nadhodnocený. Takzvané P/E ratio, tedy poměr mezi cenou akcií a čistým ziskem, dosahuje hodnoty 26, dlouhodobý dvacetiletý průměr je přitom na úrovni 15. Z toho vyplývá, že investoři očekávají od amerických společností nadprůměrné zisky.

Například investiční společnost Goldman Sachs loni uvedla, že stávající tempo růstu tržeb bude obtížně udržitelné v delším horizontu. Může proto přijít ztracená dekáda na amerických akciových trzích, kdy index S&P 500 poroste v průměru o tři procenta ročně. To by mohlo hrát do karet investorům, kteří sází na ETF kopírující globální akciový index MSCI World. Nastal čas ho nakoupit už letos?

