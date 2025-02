Jsou témata, která čeští politici oživují a následně pohřbívají už třetí dekádu. Zkušený volič už rezignoval na to, že by Česko někdy dospělo k euru, penzijní reformě založené na soukromém připojištění či ke zdravotnickým nadstandardům. Přestože se právě ty nyní opět vrací poslaneckým návrhem do projednávané novely zákona o veřejném zdravotním pojištění.

O překvapení nejde, ministr Vlastimil Válek (TOP 09) o nadstandardech a nutnosti jejich zavedení mluvil už v listopadu roku 2022, přibližně měsíc předtím, než premiér Petr Fiala v debatě Deníku prohlásil: „Chci všechny uklidnit, že nikoho v naší vládě nenapadá, že by tu měl být dvojí standard zdravotní péče a že by třeba kvalita endoprotézy závisela na tom, jak jste bohatí. Toto se prostě nestane a nikdo z nás to zavádět nechce.“ Tedy že žádné nadstandardy nebudou.

