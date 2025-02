Objem investic do start‑upů začíná po předloňském propadu zvolna růst, v české technologické komunitě se však zkraje roku řeší něco zcela jiného. V oboru přibývá – často už dobře zavedených – firem, které stěhují své sídlo do zahraničí. Softwarová společnost Safetica jde do USA, poskytovatel hostingu Wedos zase do Lucemburska. Jeden z nejbohatších Čechů Ondřej Tomek dokonce serveru Lupa.cz řekl, že ví o třiceti dalších firmách, které odcházejí. Nemají podle něj důvod tu zůstávat a něco budovat.

„České prostředí není pro start‑upy v ničem extra zajímavé či výhodné,“ souhlasí předseda nedávno vzniklé České startupové asociace Martin Jiránek. Odliv start‑upů potvrzuje i analytický portál Dealroom: 43 procent start‑upů s hodnotou nad 50 milionů dolarů přesunulo své působiště z Česka. V jejich odlivu je Česko šesté nejhorší v Evropě. Důvodů, proč se to děje, je víc.

