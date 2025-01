CSRD, NFRD nebo CSDDD. To je jen několik příkladů regulací, které v nedávné době přijaly členské země Evropské unie a Evropský parlament. A na které si řada firem stěžuje jako na příliš zatěžující. „Ani nevím, co všechny ty zkratky znamenají,“ řekl HN mimo záznam jeden z představitelů českého byznysu. Zatímco ve Spojených státech přijal Kongres za posledních pět let na federální úrovni něco přes 5000 různých předpisů, na úrovni EU to za stejné období bylo asi 13 tisíc aktů.

Nejhorší byrokracii komplikující podnikání, jako je třeba délka stavebního řízení nebo složitost při zakládání firem, si každá země EU vytváří sama za sebe – svědčí o tom velmi rozdílné postavení členských států sedmadvacítky v žebříčku, který míru svobody podnikání měří. Je ale faktem, že i na úrovni EU v posledních letech výrazně přibyla regulace, související především s Green Dealem, tedy se snahou razantně snížit emise. Evropská komise tvrdí, že si problém uvědomuje. A ve středu představila postup, který podle ní výrazně zjednoduší podnikání nebo povede například ke snížení cen energií či výrazné podpoře inovací v evropské ekonomice.

