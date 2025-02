Letos na jaře podepíšu kontrakt s Armádou České republiky a vstoupím do aktivních záloh. Místo mám domluvené a ze všech náležitostí mi zbývá už jen absolvovat zevrubnou zdravotní prohlídku. Když jsem se před rokem hlásil na dobrovolné vojenské cvičení, dělal jsem to kvůli pocitu, že by se mi mohla hodit znalost toho, jak se bránit, a že by to v budoucnu mohlo být něco platné i mé rodině, přátelům a okolí. Na podzim jsem proto absolvoval základní výcvik ve Vyškově. Donedávna jsem jenom doufal, že to bude mít smysl. Teď už to vím.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak se Evropa připravuje na narůstající vojenské hrozby?

Co obnáší vstup do aktivních záloh české armády?

Jak reagují jednotlivci z různých oborů na potřebu vojenské obrany?