Staré úsloví říká, že všechno špatné je k něčemu dobré. A platí to i o posledních krocích amerického prezidenta Donalda Trumpa ve vztahu k Ukrajině. Jsou z nich dílem v rozpacích, dílem vyděšeni i někteří jeho zdejší podporovatelé. Lhaní, urážky prezidenta Zelenského, pochopení pro ruské agresory – to jsou sice děsivé momenty. Umožňují nám ale pochopit, jaký svět s Donaldem Trumpem přichází.

Je to svět divočejší, bezohlednější, sobečtější, než byl ten, který zrovna končí. A pochopení je nutnou podmínkou pro přípravu na všechno, co to bude obnášet. Tedy i na přežití v něm.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Co připomíná přístup Donalda Trumpa k Ukrajině?

Jaké termíny a principy ze světa minulosti se vrací na scénu?

Dá se říci, že žijeme v době nástupu jakéhosi technofašismu?