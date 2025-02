Policie v pondělí obvinila 16 lidí v souvislosti s kauzou motolské nemocnice, a to z úplatkářských trestných činů, dotačního podvodu, poškození finančních zájmů EU a praní špinavých peněz. Právní kvalifikace se u jednotlivých obviněných liší. V tiskových zprávách to uvedly Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) a česká Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ), přičemž obě instituce případ označily za závažnou korupci. Stíhaní lidé podle kriminalistů systematicky zneužívali procesy při zadávání nemocničních veřejných zakázek. Hlavním podezřelým hrozí až 12 let vězení.

Podle serveru Odkryto.cz je mezi obviněnými dlouholetý ředitel největší české nemocnice Miloslav Ludvík, jeho provozně-technický náměstek Pavel Budinský nebo šéf České unie sportu, advokát Miroslav Jansta.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v reakci na obvinění podepsal Ludvíkovo odvolání z čela nemocnice. „Vzhledem k závažnosti obvinění vznesených proti řediteli Fakultní nemocnice Motol ministr zdravotnictví Miloslava Ludvíka z této pozice odvolal. Aby bylo odvolání účinné, je nutné jej doručit, o což se ministerstvo zdravotnictví v současné době pokouší,“ uvedl okolo 15:30 vedoucí tiskového odboru MZd Jan Řežábek.

Skupinu lidí podezřelých z korupce začala policie prověřovat v roce 2023 na základě vlastních poznatků. Podle centrály obvinění parazitovali na veřejných zakázkách tak, že za možnost jejich realizace požadovali neoprávněné finanční plnění a následně u těchto peněz zastírali jejich původ. Trestná činnost ovlivnila mimo jiné i projekty financované či spolufinancované Evropskou unií, které měly celkovou hodnotu přes čtyři miliardy korun.

Policie při pondělní razii zadržela celkem 22 lidí a provedla 46 prohlídek po celém Česku – vedle motolské nemocnice například i v advokátní kanceláři. Detektivové se podle serveru Odkryto.cz zajímají o zakázky nemocnice spojené se stavební společností Geosan Group, která v Motole rekonstruovala i takzvaný modrý pavilon. Zadrželi obchodního ředitele firmy Ivana Havla.

Kauzu dozoruje evropská pověřená žalobkyně v Českých Budějovicích Zdeňka Pavlásková.

Vedením nemocnice byla zatím pověřena dosavadní náměstkyně Lucie Valentová-Bartáková. Bartáková je druhým statutárním náměstkem nemocnice. Informaci Deníku N na dotaz ČTK potvrdil vedoucí tiskového odboru ministerstva zdravotnictví Jan Řežábek.