Když před třemi lety vpadlo Rusko na Ukrajinu, odsoudili to společně hned první den invaze šéfové všech domácích parlamentních stran. Od premiéra Petra Fialy z ODS po opoziční lídry Andreje Babiše z ANO a Tomia Okamury z SPD. Tři týdny nato pak Fiala se svým polským a slovinským protějškem jako první evropští státníci nasedli – zprvu v utajení – do vlaku a vyrazili do válkou ohroženého Kyjeva.

Cesta, od které českého premiéra odrazovaly tajné služby, se následně stala jedním ze symbolů Fialovy zahraniční politiky. A také nejhvězdnějším okamžikem jím vedené koalice Spolu, která tehdy v průzkumech překročila třicetiprocentní podporu.

Zbývá vám ještě 80 % článku