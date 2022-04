Občanské demokraty čeká tento pátek a sobotu jubilejní 30. kongres, na kterém si má strana zvolit nové vedení. Zhruba 600 delegátů se sjede do pražského sálu O2 universum.

A zatímco před loňskými sněmovními volbami se mezi občanskými demokraty mluvilo o tom, že vedení strany už by potřebovalo provětrat, přičemž úvahy o změně zaznívaly hlavně z tábora jihočeského hejtmana Martina Kuby, teď je nálada až euforická.

Posílila ji i nedávná cesta premiéra Petra Fialy na okupovanou Ukrajinu. V kombinaci se zatím úspěšnou sázkou na koalici Spolu, které mnozí v ODS nevěřili, rychlým sestavením vlády i vypořádáním se s odporem prezidenta Miloše Zemana už by někteří předsedu Fialu rádi

viděli dokonce ještě o úroveň výše.

Ve straně tak už mnozí, byť kuloárně, uvažují i o variantě, že pokud by v září oznámil kandidaturu na Hrad šéf hnutí ANO Andrej Babiš, mohla by proti němu koalice Spolu postavit právě Fialu. V případě úspěchu by ho potom v pozici premiéra vystřídal ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

