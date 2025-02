Robin Šimek je jedním z majitelů a lídrů investiční skupiny BICZ, již vybudoval se svým parťákem Milanem Filo od píky. Skupina dnes připravuje stavební projekty v řádech miliard korun a investuje do společností, které vyhrávají první místa ve světových soutěžích. V lednu otevřela fond pro kvalifikované investory a připravuje i uzavřené fondy pro investice přesahující milion eur. Šimkovým dlouhodobým cílem však je založení nadace – té největší v Česku, která by měla pomáhat především dětem.

Myšlenka BICZ vznikla před 14 lety, od té doby se malá rodinná firma vyvinula ve významnou investiční skupinu. Jak vnímáte svoji roli dnes?

Myslím si, že každá rodinná firma do jisté míry nese určitý rukopis majitelů. Osobní charakter majitele se logicky odráží v každodenním chodu firmy a určuje, jaká je v ní atmosféra a „náboj“. Já a Milan jsme každý jiný, ale zároveň se výborně doplňujeme. Dnes už mohu říci, že naši „dvojku“ doplnil ještě třetí partner Martin Blank, který přináší daňový, ekonomický a finanční vhled do našich debat a řízení firmy. My tři dohromady tvoříme jádro společnosti a každý z nás v rámci svých agend vede příslušné ředitele a manažery.

Jaké byly vaše podnikatelské začátky a jak je z dnešního pohledu vnímáte?

Od druhého ročníku vysoké školy jsem začal podnikat v oblasti finančního poradenství. Dával jsem práci maximum a výsledky se dostavily velice rychle – za relativně krátkou dobu jsem získal vysokou pozici. Vydržel jsem jet takto naplno 12 let a vytvořil 13 kamenných poboček s více než 25 tisíci klienty. V původním podnikání jsem měl všechno: opravdu hromadu peněz – nebo mi to tak aspoň připadalo –, skvělé lidi pod sebou, uznání rodiny, přátel. Cítil jsem ale, že chci dělat něco smysluplnějšího, že jsem nabyl schopnosti, dovednosti i kontakty a že nyní je ten čas naplno je využít. Přiznám se, že mojí motivací k podnikání v nemovitostech byly peníze. Ještě mnohem větší peníze, než bych kdy mohl vydělat ve finančním poradenství. Ale ty peníze jsem nechtěl kvůli sobě. Měl jsem vizi, že založím nadaci a tam většinu těch peněz vložím. A kromě toho přesvědčím i další podobné podnikatele, aby tak učinili rovněž. Nadace by měla pomáhat na všechny způsoby, ale nejvíce a především dětem.

Do roku 2018 jsme společně s mým nejlepším kamarádem Milanem Filo, kterému jsem stoprocentně věřil a věřím dodnes, investovali do menších nemovitostních projektů a realizovali zajímavé zisky. V roce 2018 jsem sebral veškerou odvahu a opustil „teplé“ místečko ve finančním poradenství, prodal veškeré podíly, vzal úspory a ještě jsem si půjčil v bance první větší peníze. A založili jsme společný projekt, který se během let postupně vyvinul až do dnešní podoby – investiční skupiny BICZ.

Jak funguje dlouhodobé partnerství v podnikání? Co je alfou a omegou úspěšného podnikání s kamarádem?

Je to důvěra a respekt. Milan je neuvěřitelný mozek, vše má minimálně na deset kroků dopředu promyšlené, Excel využívá snad nad hranice jeho možností, je klidný, nesmírně vytrvalý a pracovitý. Nikdy se nehádáme, vždy jsme schopni se pochopit a respektovat, obdivujeme navzájem kvality toho druhého. Troufám si tvrdit, že já mám dar motivace a slova – umím lidi nadchnout, získat je pro myšlenku a vizi. Je to pro mě ale zároveň ohromný závazek a velká čest. Mám nápady a odvahu je uskutečňovat, jsem typický rozjížděč a inovátor. Milan je dotahovač a stabilizátor.

Jak důležité jsou teoretické znalosti pro úspěch v podnikání? Vystudoval jste obory, ve kterých dnes pracujete, a proto se vám tak daří?

Když to mám říct stručně – začali jsme budovat něco opravdu velkého a nevěděli jsme, co nás čeká, kolik to bude práce, jak dlouho to bude trvat ani jaký bude výsledek. Dali jsme do toho všechny naše peníze a všechno úsilí. S takovou vervou prostě musíte uspět – a to se taky stalo. Okamžitě jsme získali pozornost našich blízkých, a hlavně i bonitních přátel, kteří se sami nabídli, že by nám chtěli svěřit část svých peněz. Najednou jsme měli stovky milionů, kupovali staré objekty, rekonstruovali, začali stavět i novostavby, řešit pozemkové projekty a neustále rozvíjet náš tým zaměstnanců a partnerů. Často se mě lidé ptali, jak to že podnikám v nemovitostech, když to nemám vystudované a de facto tomu nerozumím. Vždy na to rád odpovídám, že přece nepotřebuji všemu rozumět. Důležité je vědět, kam chcete dojít, a najít si správné lidi, kteří jsou v dané profesi odborníky, a nadchnout je pro svoji věc. Stejně tak to říká i Andrew Carnegie, slavný americký miliardář, který považuje tým lidí kolem sebe za mozkový trust, jehož schopnosti je třeba správně nasměrovat a z pozice hlavního článku pak udržovat harmonii a kurz.

Dnes již BICZ pracuje s opravdu vysokými částkami a spolupracuje s mnoha úspěšnými firmami. Které obchodní partnery považujete aktuálně za klíčové?

Mezi klíčové partnery rozhodně patří Martin Malínský a Filip Čech. Jejich společnosti C&S Developia a Čech & syn Stavební společnost jsou zavedenými firmami, které disponují nejen skvělými developerskými kapacitami, ale také reálně postavily a staví mnoho úspěšných projektů.

Na naší cestě za úspěchem jsme se seznámili s Hynkem Sochorem a jeho projektem akcelerátoru Soulmates Ventures. Investovali jsme do fondů, které spravuje, a s potěšením sledujeme jeho mimořádné výsledky. Soulmates Ventures získal ocenění pro nejlepší společnost rizikového kapitálu ve střední Evropě a dosáhl úspěchu i na globální úrovni, když na Global Startup Awards v Istanbulu obdržel cenu za nejlepší venture kapitálový fond na světě. Nedávno pak v New Yorku převzal prestižní cenu World Future Awards za nejlepší na udržitelnost zaměřený venture kapitálový ekosystém.

Jak hodnotíte rok 2024?

Samozřejmě jde o předběžná čísla, která musí být řádně stanovena konsolidovanou účetní závěrkou, musejí být vypracovány posudky nemovitostí v našem portfoliu renomovanou kanceláří a auditovány auditorskou společností. Již nyní ale vše nasvědčuje tomu, že překonáme další pomyslnou metu. Ve výroční zprávě za rok 2024 bychom se mohli dostat k pěti miliardám aktiv, tržby opět překonají 500 milionů korun. Získali jsme je z nájmů, kapitálových příjmů, prodejů pozemků, bytů a podílů ve společnostech. Velkou radost mám z projektu Soulmates Ventures, kde aktuální odhady naznačují, že náš podíl ve fondu by mohl dosahovat už nyní několikanásobného zhodnocení oproti původní investici. Uvědomujeme si, že investice v oblasti rizikového kapitálu přinášejí nejen příležitosti, ale i rizika, a proto k těmto investicím přistupujeme velmi zodpovědně. Soulmates Ventures se zaměřuje na společnosti s několikanásobným meziročním růstovým potenciálem, přičemž podporuje evropské projekty naplňující vizi dlouhodobě udržitelného rozvoje.

Jaké jsou tedy plány pro rok 2025?

Jednou z nejočekávanějších událostí tohoto roku je spuštění fondu pro kvalifikované investory BICZ FUND SICAV, který byl koncem ledna úspěšně u ČNB zapsán do seznamu investičních fondů. Ten nabídne novou příležitost pro naše klienty, a to zejména pro ty, kteří již delší dobu poptávali možnosti investování vyšších částek. Tento fond bude mít formu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem. Pro investory v objemech milion eur a více připravujeme navíc uzavřené fondy, které nabídnou možnost investovat spolu s námi do konkrétních velkých projektů a získat tak mimořádnou možnost přímého podílu pod dohledem všech regulatorních orgánů. Věříme, že toto bude splněný sen každého nemovitostního investora.

Plány máte tedy velkolepé. Máte vůbec nějaký volný čas na sebe, na rodinu?

Pravda je, že s časem dlouhodobě bojuji. Nicméně vše je otázka dobrého řízení času. Dlouhodobě se věnuji zdravému životnímu stylu a zpomalování stárnutí. Mám doma saunu, kam pravidelně chodím dvakrát až třikrát týdně a při saunování poslouchám zajímavé a inspirující audioknihy. Každý den ráno, když rozvezu děti do školy a školky, cvičím v malé domácí posilovně či běhám na pásu. Vše jsem si pořídil domů, abych ušetřil maximum času. Po cvičení přichází na řadu ochlazení v ledové kádi PoseidonTub. Tento každodenní rituál mě vždy nastartuje a je skvělý na budování imunity i odolnosti. Poté teprve začíná můj pracovní den, který trvá zhruba devět hodin. Víkendy trávím s rodinou, mám tři děti a podporující ženu.